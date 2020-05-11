Москва, 11 мая, 2020, 03:56 — ИА Регнум. До 30 июня 2020 года в города присутствия госкорпорации «Росатом» будут поставлены аппараты искусственной вентиляции лёгких на 614,4 млн рублей. Закупка прошла у единственного поставщика — оптового торговца, работающего на рынке с 2018 года, передаёт ИА REGNUM.

Михаил Митин Аппарат ИВЛ

Всего в регионы должно быть поставлено 192 единицы медоборудования. Протокол по закупке был подписан 7 мая 2020 года.

«Проведены переговоры по снижению цены перед заключением договора. В результате цена осталась без изменения», — отмечается в обосновании прямой закупки у единственного поставщика.

Срочность закупки «Росатом» обосновал значительной опасностью для жизни и здоровья сотрудников.

Оборудование приобретается у ООО «СДМ» из Москвы. По данным ЕГРЮЛ, компания, которая является микропредприятием, создана в январе 2018 года. Она занимается оптовой торговлей техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. По открытым данным, средняя численность сотрудников — один человек, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор и владелец — Кристина Чукиту. Примечательно: за годы существования компания успела побывать поставщиком почти 20 госконтрактов на 81,5 млн рублей. Например, в апреле 2020 года с нею, как с единственным поставщиком, был заключен контракт на поставку аппарата ИВЛ в больницу Карелии. Стоимость контракта составила 5,8 млн рублей.

Напомним, в свете пандемии коронавируса аппараты ИВЛ стали одним из наиболее востребованных видов медицинского оборудования.