Томск, 11 мая, 2020, 03:20 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» объявила аукцион, в рамках которого будет выбран исполнитель для поддержания в безопасном состоянии остановленных производств АО «Сибирский химический комбинат» (Томская область). В задачи также входит перевод химико-металлургического завода «в ядерно-безопасное состояние». Стоимость лота превышает 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Nicolas Raymond Радиационная опасность

Аукцион пройдёт 26 мая 2020 года. Начальная цена — 1 196 741 766,67 рубля. Работы на предприятии в городе Северске, которое входит в состав топливной компании Росатома «ТВЭЛ», должны завершить до 30 ноября 2020 год.

«Установлен запрет на допуск работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами за исключением лиц государств — членов Евразийского экономического союза», — отмечается в документации.

Работы планируются на радиохимическом заводе, который был сдан в 1961 году, а в 2009 году на нём была переработана последняя партия облученных стандартных урановых блоков. Продукция предназначалась для программ ядерного вооружения плутонием оружейного качества.

Общая площадь зданий и сооружений, где предстоят работы — 189 069,8 кв. м.

Напомним, комбинат включает четыре завода по обращению с ядерными материалами. Он единственный в РФ производит гексафторид урана (конверсии). Предприятие также специализируется на обогащении природного и регенерированного урана, который используют как топливо для атомных электростанций. До 2022 года планируется перевести в безопасное состояние 462 установки завода, которые находятся на 23 ядерно-опасных участках.