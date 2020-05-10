Салехард, 10 мая, 2020, 14:35 — ИА Регнум. На Ямале по состоянию на 10 мая Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 72 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ЯНАО

За весь период пандемии в ЯНАО выявлено 1177 положительных тестов на SARS-CoV-2. Избавились от инфекции 166 человек, скончались трое.

Заражения коронавирусом в основе своей пришлись на месторождения — 75%. В стационарах лечение проходят 222 пациента с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 11 пациентов находятся в тяжёлом, трое — в крайне тяжёлом состоянии, семеро — на поддержке аппаратов ИВЛ.

«Отметим, что рост числа выявленных случаев среди вахтовых рабочих связан не столько с выраженной клиникой заболевания или состоянием здоровья работников, сколько с активным тестированием работодателями ЯНАО своих сотрудников. Выявляются в основном бессимптомные формы. Это позволяет вовремя обнаружить очаг инфекции и локализовать его — не позволить коронавирусу распространиться на всех работников предприятия или месторождения», — прокомментировала ситуацию руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.