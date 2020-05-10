Иркутск, 10 мая, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Иркутские представители команды «Молодёжка» ОНФ потратили немало сил и времени, для того чтобы разукрасить флагами и растяжками 18 объектов в семи населённых пунктах региона. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из участников акции «Флаг в День Победы» Михаил Кутелев, всего за 9 часов 47 человек разместили 5000 флагов и 4500 стяжек.

«Молодёжка» ОНФ Акция «Флаг в День Победы» в Иркутске

«Были украшены жилые комплексы «Союз» и «Изумруд», корпуса и общежития ГБПОУ ИО «ИРКПО» и общежития ИрГУПС флагами России. Моросил дождь, ветер сдувал стяжки, но мы справились, и Иркутск окрасился в цвета российского флага. Жители «Союза» с интересом смотрели на происходящее, многие просили флаги в подарок и закрепляли их в своих окнах. Были и те, кто помогал нам. Маленькая Оля закрепляла стяжки. Жители комплекса «Изумруд», присоединившиеся к акции, самостоятельно развешивали флаги», — сказал Михаил.

Также, по его словам, в Зиминском районе ребята из команды «Молодёжки» ОНФ украсили общежитие Хазанского училища и центральные улицы трёх посёлков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы войны более 200 000 бойцов ушли на фронт из Приангарья, а вернулись — меньше половины.