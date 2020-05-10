Ярославль, 10 мая, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В Ярославской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 мая сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Состояние здоровья пациентов в Ярославской области

Общее количество выявленных случаев составило 1114. По данным губернатора области, новых умерших от коронавируса в регионе нет.

Накануне штаб правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти четверых пациентов гематологического отделения областной больницы, которые из-за заражения коронавирусом была переведены в Ярославскую ЦРБ.