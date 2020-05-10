Калуга, 10 мая, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В Калуге скончался житель областного центра с диагнозом COVID-19, сообщает 10 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию оперативного штаба.

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«Ещё один подтвержденный случай за последние сутки. Это житель Калуги 1946 года рождения. Медикам, к сожалению, спасти его не удалось», — говорится в официальном сообщении.

В регионе это уже 15-й летальный случай среди пациентов с положительными тестами на коронавирус.