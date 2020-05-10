Ульяновск, 10 мая, 2020, 12:17 — ИА Регнум. На базе цельнометаллического фургона УАЗ 3303 российская компания «Люкс Форм» создала передвижное кафе. Об этом сообщается на сайте производителя.

Uaz-export.com Передвижное кафе на базе фургона УАЗ 3303

Специалисты компании переделали кузов «Буханка», заменив обычную крышу на стеклопластиковый колпак. Под обновленной крышей скрыт боковой навес-маркиза. При этом левый борт машины можно откинуть. Внутри располагается маленькая кухня.

Когда колпак поднимается, левый борт можно откинуть и выдвинуть навес. В результате получается мини-кафе. Автомобиль оборудован генератором на 12 кВт, к которому подключены холодильник и прочее кухонное оборудование.

Все остальное осталось в машине осталось нетронутым. Пока стоимость фудтрака на базе «Буханки» не сообщается.

Ранее компания «Люкс Форм» переделала «Буханку» в автомобиль для путешествий.

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