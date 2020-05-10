В России создали передвижное кафе на базе «буханки»
Ульяновск, 10 мая, 2020, 12:17 — ИА Регнум. На базе цельнометаллического фургона УАЗ 3303 российская компания «Люкс Форм» создала передвижное кафе. Об этом сообщается на сайте производителя.
Специалисты компании переделали кузов «Буханка», заменив обычную крышу на стеклопластиковый колпак. Под обновленной крышей скрыт боковой навес-маркиза. При этом левый борт машины можно откинуть. Внутри располагается маленькая кухня.
Когда колпак поднимается, левый борт можно откинуть и выдвинуть навес. В результате получается мини-кафе. Автомобиль оборудован генератором на 12 кВт, к которому подключены холодильник и прочее кухонное оборудование.
Все остальное осталось в машине осталось нетронутым. Пока стоимость фудтрака на базе «Буханки» не сообщается.
Ранее компания «Люкс Форм» переделала «Буханку» в автомобиль для путешествий.
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