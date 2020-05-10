Сыктывкар, 10 мая, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Республике Коми продолжают выявлять всё новых носителей коронавируса, но в сравнении с апрелем 2020 года, эпидемиологический процесс замедлился. Возможно, это произошло потому, что в регионе начали применять новый метод лечения от COVID-19 — переливание плазмы крови от выздоровевших. Первым примером — «донором» — стал переболевший врач-хирург Эжвинской городской больницы Андрей Гаврилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Врач-хирург Эжвинской городской больницы Андрей Гаврилов

В разговоре с корреспондентами телеканала «Коми гор» медик пояснил, что коронавирусом он заразился ещё в начале апреля, работая с подтвержденными случаями SARS-CoV-2 в самом эпицентре очага заражения. Любопытно, что, когда Андрей Гаврилов почувствовал повышение температуры, а компьютерная томография показала пневмонию, все три теста на коронавирус дали отрицательный результат.

«Учитывая эпидобстановку, учитывая, что я работал только с положительными [на коронавирус] пациентами, учитывая характерную картину крови, характерную картину КТ органов грудной клетки, клинически мне был установлен диагноз — коронавирусная инфекция, нижнедолевая пневмония слева», — пояснил хирург.

По словам Андрея Гаврилова, в сравнении с некоторыми другими пациентами, его болезнь проходила в достаточно легкой форме. Тем не менее высокая температура держалась 12 дней, несмотря на два антибиотика и один противовирусный препарат. Поступок хирурга, который стал одним из первых доноров, уже оценил врио главы республики Коми Владимир Уйба.

«Хочу сказать слова самой искренней благодарности этим героям, которые, сами перенеся тяжелый недуг, тут же встают в ряды доноров и помогают тяжелобольным. Огромное им спасибо», — отметил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня республика Коми находится на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным на 9 мая в регионе лабораторно подтверждено 803 (+10) случая заболевания COVID-19.