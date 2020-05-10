Калуга, 10 мая, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В Калуге торжественно открыли сквер имени полковника Михаила Петровича Краснопивцева — участника освобождения города от немецко-фашистских оккупантов в декабре 1941 года, сообщает 10 мая корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На Правобережье Калуги открыли сквер имени полковника Михаила Краснопивцева.

В новом сквере на Правобережье областного центра установлена беседка «Звезда», уложена плитка, установлены фонари с энергосберегающими лампами, дизайнерские лавочки. Проведены работы по озеленению. Сквер благоустроен в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда». Его открытие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Полковник Михаил Краснопивцев — командир 473-го полка 154-й стрелковой дивизии 50-й армии. Участник освобождения Калуги от немецко-фашистских оккупантов. В декабре 1941 года возглавляемый офицером полк совершил за два с половиной дня марш в сложных фронтовых условиях от Тулы до Калуги. Над зданием калужского горсовета бойцы полка водрузили Красное знамя. Полк Краснопивцева освободил Калугу, уничтожив около 800 вражеских солдат. Полковник Михаил Краснопивцев погиб в бою под калужской деревней Ленское («Долина смерти») Мосальского района в 1942 году.