Биробиджан, 10 мая, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Учёные Хабаровского центра «Амурский тигр» совместно с китайскими коллегами с замиранием сердца на протяжении длительного периода следили за зарубежными вояжами тигрицы Лазовки и её полосатого малыша. Одно из таких турне едва не завершилось трагедией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Амурский тигр».

Центр «Амурский тигр» Тигрица Лазовка с тигренком путешествуют в Китай.

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Выпущенная в дикую природу в 2018 году в Приамурье Лазовка хорошо освоилась и обзавелась сыном — тигрёнком. Но с некоторых пор Лазовка с отпрыском повадилась совершать с территории Еврейской АО прогулки в сопредельный Китай.

Первое такое путешествие полосатая путешественница предприняла в начале марта 2020 года.

Поведение хищницы наблюдавшие за её перемещениями учёные признали крайне безответственным. Лед на реке Амур уже был очень ненадёжным. Особенно тревожила учёных судьба тигрёнка — ведь провались тигрица под лёд, малыш, даже оставленный ей на берегу, погиб бы.

Понервничать учёным пришлось ещё не раз. Лазвока с малышом полюбили прогуливаться в Китай. А специалисты центра «Амурский тигр», отслеживающие перемещение хищницы, каждый раз буквально хватались за сердце.

В один из своих вояжей в КНР, Лазовка с тигрёнком добыли дикого кабана, с аппетитом съели его, а также стали героями местного телевидения, попав на камеры фотоловушек. Это был уже пятый по счёту заграничный поход полосатого семейства.

Но когда тигриная семья пришла к реке, чтобы по натоптанной тропе вернуться домой в России их ждало разочарование: вместо тропы они увидели мутную воду.

Учёные с ужасом следили за развитием событий, строили стратегию спасения. Но — к счастью всё обошлось. Лазовка и её малыш сумели переплыть реку и вернулись домой.

«Стоит отметить, что тигрица очень долго выбирала место для форсирования Амура. Скорее всего, тигрёнок не решался плыть с ней, либо начинал плыть и уставал, и поворачивал назад, а тигрица возвращалась с ним. Но всё обошлось благополучно. Зато теперь у нас есть неопровержимый факт: тигрёнок на 9 месяце жизнь вплавь преодолел Амур. Это, как минимум, 550 метров. Ранее ничего подобного не фиксировалось. Тем не менее, мы очень надеемся, что подобные заплывы не войдут у Лазовки в привычку», — поделился генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года из Приморского реабилитационного центра в Амурскую область после реабилитации доставили двух тигров. Хищники вернулись в дикую природу.