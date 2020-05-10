Балашиха, Московская область, 10 мая, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе действующий режим самоизоляции, из-за которого отменили большинство официальных массовых мероприятий, превратил празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в по-настоящему народное и показал, насколько этот день действительно важен для жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гвоздики

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

День начался с поздравлений ветеранов волонтерами. Развозили цветы, открытки и памятные подарки. Затем возложили венки в Вечному огню, цветы для которых бесплатно предоставили салоны города. Церемонию поддержал военный оркестр, хотя горожан на ней не было из-за карантина. Зато они поддержали празднования в домах: в течение дня почти в каждом дворе раздавались песни военных лет, которые жители включали на полную громкость. А ближе к вечеру обнаружилось, что жители все-таки потихоньку стараются принести букет-другой к Вечному огню.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флагами украшены здания

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети сделали поздравительные открытки для ветиранов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничные песни слушают соседи

Также волонтеры поздравили пенсионеров, вручив подарки и исполнив песни под аккомпанемент гитары. Помогали им в этом участники местных хоровых коллективов. Днем в городе также организовали автопробег, посвященный 75-летию Победы. Участники проехали по всей Балашихе.

В первой половине дня в городе было мало полицейских. Но после обеда, когда в местных скверах стали появляться гуляющие, число патрулей выросло: полицейские старались не допускать посиделок на лавочках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег посвященный 75 лет годовщине Победы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег посвященный 75 лет годовщине Победы

Участников автопробега приветствовали криками «ура!». Немногочисленные прохожие старались встать ближе к дороге. Горожане, продавцы и дорожные рабочие снимали автопробег на камеры телефонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

Наталья Стрельцова ИА REGNUM IMG 3832

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стенд в городе. 75 лет Победы

В Балашихе не стали устраивать праздничного салюта. Но многие горожане зажгли вечером фонарики и светили из окон под звуки «Священной войны», «Катюши» и других песен военных лет. Некоторые жители также организовали запуск фейерверков во дворах.