Число выявленных носителей коронавируса в мире продолжает расти. К утру 10 мая общее количество положительных результатов тестов превысило 4 миллиона. Пандемия охватила 187 стран. Судя по даннымпроекта Университета Джонса Хопкинса, только за последние сутки, 9 мая, подтверждено 85,9 тысячи положительных тестов на SARS-CoV-2. Наиболее пострадавшими от вируса странами остаются США (1,3 миллиона носителей вируса, 78 794 из которых погибли), Испания (223,5 тысячи), Италия (218,2 тысячи) и Великобритания (216,5 тысячи). Россия находится на пятом месте по числу инфицированных (198 676). Чрезвычайное положение в разных странах в сочетании с глобальной рецессией уже отражается на всей мировой политике. К примеру, экспертыПольского института международных отношений (PISM) заявляют, что распространение коронавируса негативно отразилось на состоянии Соединённых Штатов в вопросе «сдерживания» России и Китая. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с распространением коронавируса и сдерживанием пандемии в мире.

Цитата с сайта gisanddata.maps.arcgis Данные проекта Университета Джонса Хопкинса

09:11 10.05.2020 Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

09:15 10.05.2020 В китайском Ухане новый подтвержденный случай заражения COVID-19. Это случилось впервые за очень долгое время. Пациент находится в тяжелом состоянии, передаёт tv360ru.

09:17 10.05.2020 Назначенные на 10 мая текущего года президентские выборы в Польше отложены на неопределённый срок по причине пандемии нового коронавируса. Такое решение в среду вечером приняли польские власти. Об этом: В Польше на неопределённый срок отложили президентские выборы

09:18 10.05.2020 Сводка по выявленным положительным тестам SARS-CoV-2 в мире на утро 10 мая. Подтверждено 4 106 714 (+87 393 за сутки) инфицированных. Погибших 280 473 (+4216) чел., Выздоровевших 1 444 538 (+56 198) чел.

09:29 10.05.2020 Новую песню «Tomorrow's world» («Завтрашний мир»), созданную в период самоизоляции, выпустил лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами. Песню он представил на своей странице в соцсети Instagram. Подробности в материале: Лидер группы Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню о мире будущего

09:36 10.05.2020 Мэттью Беллами [(cc) Raph_PH]

09:47 10.05.2020 В Париже мэры округов получили тысячи масок, предназначенных для бесплатного распространения среди пожилых людей, но многие чиновники назвали эти маски «неприемлемыми», передает BFM TV. Подробности в материале: В Париже маски для пожилых людей назвали «неприемлемыми»

09:52 10.05.2020 Новый мини-сериал «Водоворот» о жизни пианиста из Нью-Йорка, владеющего джаз-клубом, выпустили на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщили журналисты издания Variety. Читайте подробнее: Новый мини-сериал «Водоворот» вышел на Netflix

10:03 10.05.2020 Авиационная компания «Белавиа» отменила рейсы из белорусской столицы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород, сообщили 9 мая в пресс-службе компании. Читайте подробнее: «Белавиа» временно отменила рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород

10:17 10.05.2020 Представители южнокорейской финансовой компании Shinhan Financial Group и компании Seegene передали корейско-американской медицинской ассоциации в Нью-Йорке Korean-American Medical Practitioners Associationof NY (KAMPANY) пять тысяч тест-систем на коронавирус. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компаний. Подробности в материале: Медицинской ассоциации в Нью-Йорке передали тест-системы на коронавирус

10:18 10.05.2020 Самолёт авикомпании «Белавиа» [(cc) Nikolaiko27]

10:28 10.05.2020 Правительство Великобритании запустило приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции в тестовом режиме на острове Уайт, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Об этом: В Великобритании начали тестировать приложение для контроля COVID-19

10:34 10.05.2020 Смартфон

10:40 10.05.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к расширению международного сотрудничества в укреплении глобального управления здравоохранением, сообщает Antara. Подробности в материале: Глава МИД Индонезии призвала к расширению международного сотрудничества

10:40 10.05.2020 В Белоруссии полностью удовлетворен спрос на средства индивидуальной защиты, сообщает 10 мая БелТА со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Беллегпром» Марину Васькевич. Читайте также: В Белоруссии заявили о полном удовлетворении спроса на средства защиты

10:52 10.05.2020 Аналитики Bloomberg Economics прогнозируют сокращение темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году на 0,1%, сообщает KBS. Об этом: Аналитики Bloomberg спрогнозировали темпы роста экономики Южной Кореи

10:59 10.05.2020 В Ленинградской области за последние сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом в регионе с начала пандемии выявлено 1500 заразившихся коронавирусом. Об этом: В Ленобласти число заразившихся коронавирусом достигло полутора тысяч

11:43 10.05.2020 Число новых выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Сингапуре выросло за прошедшие сутки на 876 случаев. Об этом 10 мая сообщает минздрав страны. Читайте также: В Сингапуре за сутки выявили 876 новых зараженных коронавирусом

11:46 10.05.2020 Скорая помощь у больницы Дарья Драй ИА REGNUM

11:48 10.05.2020 В Молдавии 9 мая скончался врач-хирург больницы Чадыр-Лунгского района Иван Шляхтицкий, сообщается 9 мая на странице сообщества «Чадыр-Лунга» в социальной сети Facebook. Читайте также: В Молдавии скончался врач-хирург с COVID-19

11:53 10.05.2020 Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что ограничительные меры, которые должны были завершиться 12 мая, будут продлены до 9 июня, сообщает Antara. Об этом: В Малайзии продлили ограничительные меры до июня

12:01 10.05.2020 В Приднестровье двенадцать пациентов с COVID-19 находятся в реанимации, двое — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили 10 мая в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Читайте также: В Приднестровье 12 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

12:10 10.05.2020 Правительство Индонезии подтвердило 14 032 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте также: В Индонезии выявлено более 14 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

12:19 10.05.2020 Показывающий скорость распространения в популяции базовый коэффициент репродукции SARS-CoV-2 в ФРГ стал больше единицы и это значит, что один зараженный инфицирует более одного человека. Об этом 10 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: Базовый коэффициент репродукции SARS-CoV-2 в ФРГ превысил единицу

12:22 10.05.2020 В Белоруссии на текущий момент коронавирусом заражены 22 973 человека (8,7% от количества проведенных тестов), сообщили 10 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 921 случай заражения коронавирусом

12:34 10.05.2020 Число новых выявленных зараженных в Латвии за минувшие сутки составило 9 человек. Об этом 10 мая сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. Подробности в материале: На территории Латвии зафиксировали 9 новых заражений коронавирусом за сутки

12:36 10.05.2020 В Испании за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом, скончалось 143 пациента, сообщили 10 мая в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Испании за сутки скончались 143 пациента с COVID-19

12:40 10.05.2020 В Молдавии скончались еще три пациента, инфицированных коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 в республике составило 164. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Читайте также: В Молдавии от COVID-19 скончались еще три человека

13:17 10.05.2020 В Малайзии за сутки выявили 64 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Малайзии за сутки выявили 67 случаяев заражения коронавирусом

13:21 10.05.2020 Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) может пройти в сентябре без зрителей, заявил глава Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли. Подробности в материале: Roland Garros может пройти в сентябре без зрителей

13:27 10.05.2020 Представители Южной Кореи и США договорились приложить усилия для восстановления спроса на авиаперевозки после стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи. Читайте подробнее: Представители США и Южной Кореи обсудили сотрудничество в сфере авиации

13:34 10.05.2020 Два водителя автобусов и транспортные компании были оштрафованы Национальным агентством автотранспорта Молдавии за осуществление перевозок граждан Молдавии по маршруту «Москва — Бельцы —Кишинев — Тирасполь» без разрешения комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии, сообщили в пресс-службе Национального агентства автотранспорта. Подробности в материале: В Молдавии оштрафовали представителей российских транспортных компаний

13:45 10.05.2020 С призывом «не перегружать» детей в период дистанционного обучения обратился к преподавательскому составу Молдавии министр образования культуры и исследований Игорь Шаров в эфире программы «Главное», сообщает 10 мая Point.md. Читайте подробнее: Министр образования Молдавии призвал «не перегружать детей»

13:50 10.05.2020 Из Узбекистана в Южную Корею вернулись более 30 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Узбекистане. Подробности в материале: Для граждан Южной Кореи организовали второй спецрейс из Узбекистана

14:08 10.05.2020 Первой страной, которая получит от Японии лекарство Avigan для борьбы с коронавирусом, станет Эстония. Об этом сообщили в эстонском министерстве иностранных дел. Об этом: Названа страна, которая первой получит от Японии препарат от COVID-19

14:15 10.05.2020 В Иране за сутки выявили 1 тыс. 383 случая заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Иране за сутки выявили 1383 случая заражения коронавирусом

14:22 10.05.2020 Израильские специалисты выявили четыре положительных теста на вирус SARS-CoV-2 с вечера 9 мая. Об этом сообщает 10 мая министерство здравоохранения Израиля. Всего в стране выявлено 16 458 положительных тестов на коронавирус. Число умерших пациентов составляет 248 человек, включая одного пациента, который скончался минувшей ночью. Читайте также: В Израиле выявлены четыре новых положительных теста на коронавирус

14:51 10.05.2020 В Марокко число случаев заражения коронавирусом достигло 6038, сообщает 10 мая министерство здравоохранения королевства. Подробности в материале: В Марокко число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 6 тыс

14:59 10.05.2020 В бельгийских больницах стало меньше пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным на 9 мая, их было 2222 человека, информирует 10 мая кризисный штаб министерства здравоохранения Бельгии. Читайте подробнее: В Бельгии отметили снижение госпитализированных с COVID-19

15:00 10.05.2020 В двух населенных пунктах — Етулия и Чишмикиой Вулканештского района Молдавии 10 мая, согласно распоряжению №27комиссии по чрезвычайным ситуациям, окончился карантин, сообщили 10 мая в пресс-службе Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Молдавии. Читайте также: В двух селах на юге Молдавии сняли карантин

15:04 10.05.2020 Новую шкалу для оценки угрозы распространения новой коронавирусной инфекции будет использовать правительство Великобритании. Об этом 10 мая рассказал британский министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик в интервью телеканалу Sky News. Читайте подробнее: В Британии ввели новую шкалу угрозы коронавирусной инфекции

15:05 10.05.2020 Крупные торговые центры Парижа, которые могли открыться при условии, что префектура даст им разрешение, останутся закрытыми после 11 мая, дня выхода из изоляции, передает BFM TV. Об этом: Крупные торговые центры Парижа останутся закрытыми после 11 мая

15:20 10.05.2020 Четыре пациента, вылечившихся от COVID-19 выписались из Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, сообщили 10 мая в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Читайте также: В Приднестровье четыре пациента вылечились от COVID-19

15:26 10.05.2020 У трёх футболистов испанского клуба «Бетис» выявлен коронавирус. Об этом: У трёх футболистов «Бетиса» выявили коронавирус

15:26 10.05.2020 Путешествия между французским регионом Корсика и континентом остаются под запретом до 2 июня 2020 года, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Поездки между Корсикой и Францией остаются под запретом

15:29 10.05.2020 Правительство Чехии на собирается продлевать режим чрезвычайной ситуации, который введен с 12 марта по 17 мая из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 10 мая рассказал глава чешского правительства Андрей Бабиш на пражском телеканале CNN Prima News. Читайте также: В Чехии не намерены продлевать режим чрезвычайной ситуации

15:29 10.05.2020 В Россию в ближайшее время прибудет очередной самолёт, который доставит РФ российских военнослужащих, помогавших бороться с пандемией коронавирусной инфекции в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Об этом: Российские военнослужащие возвращаются из Италии

15:33 10.05.2020 На строительных площадках южнокорейской компании Samsung Engineering в ОАЭ зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники. Подробности в материале: В ОАЭ выявили коронавирус у 15 граждан Южной Кореи

15:34 10.05.2020 Авиакомпания «Белавиа» до 24 октября 2020 года отменяет полеты из белорусской столицы в Женеву (с 18 мая) и Ниццу (с 10 мая), сообщили 10 мая в пресс-службе авиакомпании. Читайте также: «Белавиа» временно отменила полеты в Ниццу и Женеву

15:46 10.05.2020 В первом квартале 2020 года операционные убытки южнокорейской компании Lotte Chemical составили 86 млрд вон (~$70,5 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании. Читайте также: Операционные убытки Lotte Chemical в первом квартале превысили $70 млн

16:04 10.05.2020 Согласно опросу института общественного мнения во Франции (Ifop), 65% жителей страны считают, что лучше принять больше мер предосторожности, чем скорее вернуться к нормальной жизни, сообщает Le Figaro. Об этом: Опрос: 65% жителей Франции предпочитают осторожность на фоне пандемии

16:48 10.05.2020 Общее число погибших от заболевания в Испании достигло 26 621. Подтвержденное число случаев COVID-19 с начала эпидемии — 224 390. Читайте также: В Испании зафиксировали минимальную смертность от COVID-19 с середины марта

16:49 10.05.2020 С 11 мая будет отменен комендантский час и перестанет действовать режим чрезвычайного положения, ранее введенный в Бишкеке, Оше и ряде районов Киргизии из-за пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Премьер-министр Киргизии: Комендантский час отменят, но карантин ужесточат

16:53 10.05.2020 Несмотря на отмену в столице Киргизии режима чрезвычайного положения, работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов с 11 мая возобновлена не будет. Об этом: Работу общественного транспорта в Киргизии пока возобновлять не будут

17:01 10.05.2020 Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Саудовской Аравии достигло рекордного значения — 1912. Такого суточного прироста случаев COVID-19 в стране ещё не было. Читайте подробнее: Саудовская Аравия зафиксировала антирекорд по COVID-19

17:16 10.05.2020 Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post. Об этом: The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии

17:26 10.05.2020 Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Азербайджане достигло 2519. За минувшие сутки прибавилось ещё 97 случаев. Количество летальных исходов достигло 32, число излечившихся — 1650. Читайте также: Названо количество выявленных случаев COVID-19 в Азербайджане

17:43 10.05.2020 Исследователи из Университета Цинциннати и Калифорнийского университета установили, что потеря обоняния является признаком того, что у больного COVID-19 разовьются и более серьезные симптомы заражения новой коронавирусной инфекции. Читайте также: Учёные назвали симптом COVID-19, определяющий тяжесть заболевания в будущем

17:44 10.05.2020 Парижский аэропорт «Орли» может открыться уже 26 июня, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится. Подробности в материале: Парижский аэропорт «Орли» могут открыть в конце июня

17:49 10.05.2020 «Каждый должен сыграть свою роль в борьбе с вирусом, сохраняя бдительность и следуя правилам. Именно так мы продолжим спасать жизни, когда начинаем восстанавливаться после коронавируса», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 мая в Twitter. Читайте подробнее: Джонсон призвал британцев быть внимательными и осторожными

18:42 10.05.2020 В МИД РФ выразили признательность руководству Туркмении за оказанную гуманитарную помощь России в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Россия поблагодарила Туркмению за помощь в борьбе с коронавирусом

18:43 10.05.2020 C аэродрома «Виллафранка» итальянского города Верона вылетел шестой борт Ил-76 Военно-космических сил (ВКС) России с военнослужащими, которые помогали Италии справиться с распространением коронавирусной инфекцией. Читайте также: Из Италии вылетел шестой самолет Ил-76 с российскими военнослужащими

18:43 10.05.2020 В Молдавии число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 4927. Подробности в материале: В Молдавии выявили еще 60 случаев заражения коронавирусом

19:35 10.05.2020 В Турции за сутки выявлены более 1,5 тыс. новых случаев COVID-19. Подробности в материале: За сутки в Турции выявили 1,5 тыс. случаев COVID-19

19:40 10.05.2020 По данным навечер воскресенья, в Италииумерли30 560человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на165 (самый низкий показатель за много недель). Днем ранее показатель увеличился на194. Выздоровели105 186человек, за день этот показатель увеличился на2155(днем ранее — на4008). Число подтвержденных носителей увеличилось на802(днем ранее — на1083), что также является самым низким за много недель показателем. Читайте также: Коронавирус в Италии: менее тысячи новых заражённых за день

19:41 10.05.2020 В ближайшие дни правительство Италии подготовит для властей регионов рекомендации о постепенном снятии ограничений на передвижение граждан и работу предприятий, заявил министр по делам регионов Франческо Боччья. Он отметил, что в правительстве прекрасно понимают, почему власти регионов хотят как можно быстрее внести ясность в этот вопрос. Вместе с тем, сказал Боччья, если какие-то из уже выпущенных местными властями распоряжений будут противоречить новым общенациональным рекомендациям, то местные правила должно будут быть пересмотрены. Об этом: Правительство Италии расскажет регионам, когда можно отменять карантин

19:45 10.05.2020 Врачи, работающие в больницах, где лечат больных коронавирусом, получат из бюджета единовременную выплату в размере 1000 евро, такой пункт содержится в черновике декрета правительства о новых мерах поддержки экономики и граждан.Предполагается, что новый декрет будет утвержден в течение мая и вступит в силу в июне 2020 года. Читайте подробнее: Правительство Италии обещает врачам премию в 1000 евро

19:48 10.05.2020 Граждане Италии не будут вынуждены находиться всё лето 2020 года «на балконах», они смогут провести каникулы и на море, и в горах, и в поездках по городам страны, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.При этом отдых пройдет «иначе», чем раньше, придется соблюдать все строгие санитарные нормы, а снятие ограничений будет происходить по мере сокращения числа новых заражений, сказал Конте. Об этом: Премьер Италии пообещал согражданам, что те не останутся без летних каникул

20:02 10.05.2020 Миллиард доз вакцины от коронавируса намерена произвести в 2021 году американская корпорация Johnson & Johnson. Сейчас, отмечают в корпорации, ведётся работа по созданию препарата, а на осень 2020 года запланированы клинические испытания. К концу года вакцину начнут производить. Читайте также: Johnson & Johnson пообещала миллиард доз вакцины от SARS-CoV-2

20:15 10.05.2020 В Греции за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных фактов заражения достигло 2716. Читайте также: В Греции за последние сутки не зафиксировано летальных исходов от COVID-19

20:15 10.05.2020 Число пациентов с коронавирусной инфекцией в отделениях интенсивной терапии во Франции сократилось до 2776. В пике эпидемии таких пациентов было 7148. Подробности в материале: Во Франции от COVID-19 скончались ещё 70 человек

20:23 10.05.2020 По информации агентства Reuters, ВОЗ требует от хуситов раскрыть информацию о возможных случаях коронавирусной инфекции на их территории. Хуситы пока не сообщали ни об одном случае COVID-19. Читайте подробнее: ВОЗ прекратила работу на территориях хуситов в Йемене

20:26 10.05.2020 В американском штате Нью-Йорк за прошедшие сутки скончались 207 пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек

20:32 10.05.2020 Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина». Читайте также: На Украине масочный режим могут продлить до конца года

20:37 10.05.2020 Италия находится на третьем месте в мире по числу смертей от COVID-19 после США и Великобритании, однако смертность от заболевания падает. Днем ранее от COVID-19 в Италии погибли 194 человека. Читайте также: От COVID-19 в Италии за сутки погибли 165 человек

21:09 10.05.2020 Согласно официальному отчету, число подтвержденных случаев COVID-19 в Канаде выросло до 67 996. Прирост смертей и новых случаев коронавирусной инфекции находится вблизи минимальных значений с конца марта. Читайте также: В Канаде от COVID-19 погибли 100 человек за сутки

21:50 10.05.2020 Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Пакистане достигло 30 334. За минувшие сутки количество случаев COVID-19 выросло на 869. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 659, число излечившихся — 8063. Читайте также: Названо количество подтверждённых случаев COVID-19 в Пакистане

21:56 10.05.2020 В Великобритании за сутки выявили 3923 случая заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Британии жертвами COVID-19 стали еще 269 человек

22:10 10.05.2020 По информации Africa CDC, к настоящему моменту число инфицированных коронавирусной инфекцией на континенте составляет 61 165. Умерли от заболевания 2239 человек. Читайте подробнее: В Африке число случаев COVID-19 превысило 61000

22:23 10.05.2020 Граждане Германии опасаются прихода второй волны коронавирусной инфекции из-за постоянных призывов правительства соблюдать режим самоизоляции и отказа ослабить меры ограничения, введённые в связи с эпидемией COVID-19. Читайте подробнее: Граждане Германии опасаются второй волны эпидемии COVID-19

23:12 10.05.2020 Правительство Великобритании планирует с 13 мая ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и разрешить гражданам страны семейные прогулки и занятия спортом в парках, находящихся на удалении от дома. Подробности в материале: В Великобритании гражданам разрешили прогулки на удалении от дома

23:18 10.05.2020 Число выявленных случаев COVID-19 в Южно-Африканской Республике достигло 10 тысяч человек. Читайте также: В ЮАР число выявленных случаев COVID-19 достигло 10 тысяч

23:27 10.05.2020 «На данном этапе карантинные меры не будут применяться к путешественникам, прибывающим из Франции», — заявил офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Читайте также: Франция и Великобритания договорились о карантине для путешественников

23:35 10.05.2020 Выборы в Польше должны были состояться 10 мая, однако их проведение оказалось невозможным из-за эпидемии коронавируса. Читайте также: Избирком Польши дал сейму две недели на назначение выборов

23:42 10.05.2020 Кинофильмы, отобранные для показа на кинофестивале, будут продемонстрированы зрителям в ходе осенних кинофестивалей в различных странах мира. Читайте также: Кинофестиваль в Каннах был отменён впервые за всю его историю

23:57 10.05.2020 По сообщению властей Хузестана, резкое увеличение числа заболевших COVID-19 произошло после ослабления карантина из-за несоблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических норм и правил социального дистанцирования. Читайте также: Иранский Хузестан повторно ввел карантин

00:10 11.05.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Макрон и Джонсон обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса

00:16 11.05.2020 В Ирландии число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 22 996, за сутки у 236 человек получены положительные результаты тестирования на наличие инфекции. Читайте подробнее: В Ирландии число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 23 тысячам

00:16 11.05.2020 Число случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 3 917 366, зарегистрировано 274 361 смертей. Читайте также: Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 3,9 миллиона — ВОЗ

00:30 11.05.2020 В Японии выявили 70 случаев заражения коронавирусом нового типа за 10 мая, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского минздрава. Читайте подробнее: В Японии за сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом

01:04 11.05.2020 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Приднестровье увеличилось на три и составило 608, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения в республике. Подробности в материале: В Приднестровье выявили еще три случая заражения коронавирусом

02:23 11.05.2020 Вице-президент США Майк Пенс принял решение уйти на самоизоляцию после того, как у его официального представителя Кэти Миллер выявили заражение коронавирусом, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Читайте подробнее: Пенс самоизолировался после выявления коронавируса у его пресс-секретаря

03:02 11.05.2020 Вице-президент США Майк Пенс не находится на самоизоляции и исполняет свои обязанности, соблюдая все рекомендации медиков, сообщил его представитель Девин О’Мэлли в официальном заявлении. Подробности в материале: Пресс-служба Пенса опровергла сведения о его самоизоляции

03:38 11.05.2020 Количество инфицированных коронавирусом в Канаде достигло 68 848. Об этом информирует минздрав страны. Читайте также: Количество заразившихся коронавирусом в Канаде возросло до 68848

04:16 11.05.2020 Карантинные ограничения, ранее введенные в Великобритании из-за распространения нового коронавируса, будут частично отменены с 13 мая, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 10 мая во ходе телевизионного обращения к нации. Об этом: В Великобритании объявили дату ослабления общенационального карантина

04:36 11.05.2020 В Мексике число инфицированных возросло до 35 022 человек. Об этом заявил заместитель главы минздрава страны Уго Лопес-Гателль. Об этом: Количество зараженных коронавирусом в Мексике достигло 35 тысяч

04:39 11.05.2020 Органы здравоохранения Японии намерены запустить онлайн-систему по обмену информацией о коронавирусной инфекции и о зараженных SARS-CoV-2, передает телеканал NHK. Читайте также: В Японии запустят систему по обмену информацией о COVID-19

05:05 11.05.2020 В Китае за минувшие сутки не зафиксированы летальные случаи заболевания COVID-19. Об этом информирует Госкомитет по вопросам здравоохранения страны. Подробности в материале: В Китае за прошедшие сутки не произошло смертей от коронавируса

05:26 11.05.2020 Еще один судебный иск к Китаю зарегистрирован на территории США. Общее число истцов, уверенных, что ответственность за пандемию нового коронавируса SARS-CoV-2 должна понести именно КНР, достигло десяти, сообщает The Associated Press. Об этом: В США подано десять исков к Китаю в связи с коронавирусом

05:38 11.05.2020 Пять новых случаев заражений коронавирусом зафиксированы за прошедшие сутки в китайском Ухане. Об этом информирует Госкомитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. Подробности в материале: В Ухане за прошедшие сутки зафиксировали пять новых заражений коронавирусом

05:40 11.05.2020 В Новой Зеландии за 10 мая выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters. Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили трех зараженных коронавирусом

06:12 11.05.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии за сутки увеличилось на 357 и составило 169 575, сообщается на сайте института Роберта Коха. Об этом: В Германии за сутки выявили 357 новых случаев заражения коронавирусом

06:45 11.05.2020 В Японии могут начаться испытания вакцины от коронавирусной инфекции уже в июле 2020 года, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ, передает телеканал NHK. Читайте подробнее: В Японии могут начать испытания вакцины от коронавируса в июле Иван Шилов ИА REGNUM

07:20 11.05.2020 В Индии за прошедшие сутки зафиксировано 97 смертей от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Читайте также: В Индии почти 100 человек умерли за сутки от осложнений COVID-19

07:31 11.05.2020 Решение ввести запрет на посещение домов престарелых приняли власти американского штата Нью-Йорк в связи с угрозой распространения нового коронавируса, заявил губернатор региона Эндрю Куомо 10 мая в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В США в штате Нью-Йорк запретили посещать дома престарелых

07:46 11.05.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

07:55 11.05.2020 Прогнозы об окончании вспышек нового коронавируса в разных странах, которые ранее обнародовали ученые из Университета технологий и дизайна Сингапура, больше не актуальны в связи с быстрым изменением ситуации с распространением инфекции в мире, сообщается на сайте учреждения. Читайте подробнее: Ученые из Сингапура отменили свои прогнозы о сроках пандемии коронавируса

07:56 11.05.2020 Правительство Франции готовится подписать контракты с четырьмя французскими компаниями, которые начали производить маски, чтобы уменьшить зависимость страны от китайского производства, передает BFM TV. Подробности в материале: Власти Франции заключат контракты с компаниями по производству масок

08:01 11.05.2020 Экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу появился в перечне платных услуг Марьиногорской центральной районной больницы, сообщает 10 мая Belsat TV. Подробности в материале: В одной из больниц Белоруссии начнут проводить тесты на антитела к COVID-19

08:06 11.05.2020 Жёсткие меры принимают местные власти в китайском городе Ухань для недопущения повторной волны распространения коронавируса. Об этом 11 мая сообщили в городском комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Об этом: В Ухане приготовили жёсткие меры для недопущения второй волны коронавируса

08:26 11.05.2020 С 1 по 10 мая экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 46,3%, до $6,9 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны. Подробности в материале: Экспорт товаров из Южной Кореи в начале мая сократился на 46%

08:28 11.05.2020 У одного из футболистов белорусского клуба «Минск» подозревают заражение коронавирусом, сообщил глава клуба ИгорьШлойдо. Об этом: У одного из игроков ФК «Минск» подозревают коронавирус

08:28 11.05.2020 Отсутствие на сегодняшний день нормальных условий для сдачи экзаменов девятиклассниками послужило причиной их отмены констатировал министр образования, культуры и исследований Молдавии Игорь Шаров в эфире программы «Главное» на TVC-21, сообщает 10 мая Point.md. Читайте также: Минобразования Молдавии: для сдачи девятиклассниками экзаменов нет условий

08:37 11.05.2020 В Германии отменили матч второй Бундеслиги между «Ганновером» и дрезденским «Динамо», который был запланирован на 17 мая. Подробности в материале: Матч второй Бундеслиги отменён из-за карантина в дрезденском «Динамо»

08:38 11.05.2020 Мировую премьеру картины «321-я сибирская» о боях сибиряков в рядах Красной Армии во время Великой Отечественной войны перенесли на осень, сообщил режиссер фильма Солбон Лыгденов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Подробности в материале: Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень

08:40 11.05.2020 Второй из трех предполагаемых этапов смягчения карантинных ограничительных мер по самоизоляции, введённых из-за пандемии коронавируса, начинается с 11 мая на территории Швейцарии. Подробности в материале: В Швейцарии откроют школы с ресторанами в рамках смягчения мер самоизоляции

08:43 11.05.2020 С понедельника, 11 мая, Франция приступает к первому этапу постепенного выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года, передает BFM TV. Читайте подробнее: Франция снимает режим карантина: что изменится в стране с 11 мая

08:47 11.05.2020 В Таиланде за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Таиланде за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом

08:48 11.05.2020 Существенное ослабление мер самоизоляции, введенных из-за грозы распространения новой коронавирусной инфекции, начинается в Нидерландах с 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Читайте подробнее: В Нидерландах в рамках смягчения самоизоляции снова заработают школы

08:51 11.05.2020 Военные самолёты продолжают возвращать российских специалистов и технику из Италии, которой была оказана помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 11 мая департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. С 8 мая состоялась отправка шести рейсов с аэродрома «Виллафранка» в Вероне. На родину вернулись более 40 военнослужащих и 12 единиц спецтехники. Об этом: Россия возвращает своих военных из Италии после борьбы с COVID-19

08:54 11.05.2020 Южная Корея предоставила США два миллиона защитных масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Южная Корея предоставила США два млн защитных масок Андрей Пронин ИА REGNUM

09:01 11.05.2020 Глайндборнский оперный фестиваль, проходящий ежегодно в Великобритании, из-за пандемии коронавируса отменили. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте фестиваля. Читайте подробнее: Глайндборнский оперный фестиваль 2020 года отменили Место проведения Глайндборнского оперного фестиваля Wolfiewolf

09:05 11.05.2020 В Мексике число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 35 тысяч, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Об этом: В Мексике число носителей SARS-CoV-2 превысило 35 тысяч

09:12 11.05.2020 Количество новых случаев заражения коронавирусом на территории Индии за сутки выросло на 4 231 человека и теперь составляет 67 152. Это следует из обнародованных 11 мая данных министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 4,2 тысяч новых зараженных коронавирусом

09:18 11.05.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 4,1 млн, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Об этом: Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,1 млн

09:28 11.05.2020 Восемь результатов тестов на коронавирус в испанских футбольных клубах оказались положительными. Об этом 11 мая заявил президент Ла Лиги ХавьерТебас. Читайте также: В Ла Лиге назвали количество положительных тестов на коронавирус в клубах

09:29 11.05.2020 На Украине выявили 15 648 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: За сутки на Украине выявили 416 случаев заражения коронавирусом

09:39 11.05.2020 Майор вооруженных сил Пакистана Мухаммад Асгар скончался от заболевания COVID-19. Подробности в материале: В Пакистане от COVID-19 скончался военнослужащий

09:43 11.05.2020 В портовом городе Тема на юге Ганы один человек с COVID-19 заразил 533 работника рыбоперерабатывающего завода. Об этом заявил президент африканской страны Нана Акуфо-Аддо. Читайте подробнее: В Гане работник рыбозавода заразил коронавирусом 533 человека

09:52 11.05.2020 Посольство Южной Кореи в Танзании временно закроет свои двери из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства. Подробности в материале: В Танзании временно закроют посольство Южной Кореи

09:55 11.05.2020 Правительство Турции приняло решение отменить комендантский час в 24 провинциях страны. Об этом: Власти Турции смягчили карантинные меры в 24 провинциях страны

10:03 11.05.2020 Общее количество новых зараженных коронавирусной инфекцией в Грузии выросло за минувшие сутки до 638 человек. Об этом 11 мая сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. Читайте подробнее: Число выявленных заражений коронавирусом в Грузии возросло до 638 случаев

10:05 11.05.2020 Всего пять положительных результатов на коронавирус у футболистов — это хорошая новость. Об этом 11 мая заявил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. Об этом: Глава Ла Лиги: пять случаев заражения у футболистов — это хорошая новость

10:05 11.05.2020 В Тбилиси запрет на въезд и выезд сняли 11 мая. Это было сделано в соответствии с распоряжением правительства. Подробности в материале: В Тбилиси отменили запрет на въезд и выезд

10:14 11.05.2020 Почти половина населения Испании проживает в регионах, где власти пошли на смягчение связанных с коронавирусом карантинных мер с 11 мая. Ни в Мадриде, ни в Барселоне послабления пока не вводятся. Читайте также: Мадриду и Барселоне отказали в ослаблении карантинных мер

10:27 11.05.2020 Правительство Новой Зеландии приняло решение о значительном смягчении карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом: В Новой Зеландии значительно смягчат карантинные меры

10:32 11.05.2020 В Пакистане за сутки выявили 607 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: За сутки в Пакистане выявили 607 случаев заражения коронавирусом

10:43 11.05.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на семь. Об этом 11 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Подробности в материале: В Латвии выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

10:44 11.05.2020 Посол США в Южной Кореи Гарри Харрис поблагодарил в социальных сетях южнокорейское правительство за предоставление двух миллионов масок Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США. Читайте подробнее: Посол США в Южной Корее поблагодарил Сеул за предоставление защитных масок

10:45 11.05.2020 За минувшие сутки в Грузии было лабораторно подтверждено 3 новых случая коронавируса, и общее число заболевших достигло 638 человек. Между тем инфекционисты и эпидемиологи уже заявляют, что цепочка внутренних передач вируса разорвана, и эпидемия на территории Грузии близится к завершению. Читайте также: За сутки в Грузии выявлено три случая коронавируса

10:45 11.05.2020 Более высокая концентрация в крови мужчин одного из ферментов — АПФ2 — делает их организм уязвимей перед коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Европейское общество кардиологов (ESC) со ссылкой на результаты нового исследования. Читайте подробнее: Кардиологи объяснили уязвимость мужчин перед COVID-19

11:01 11.05.2020 Решение авиакомпании АirBaltic о продаже билетов с 13 мая было поспешным. Об этом сообщил 11 мая представитель национальной авиакомпании Алисе Бриеде. «В данный момент в соответствии с решением латвийского правительства авиакомпания АirBaltic прекратила продажу билетов на свои рейсы до 9 июня», — сказал Бриеде. Подробности в материале: АirBaltic прекратила продажу билетов до 9 июня

11:02 11.05.2020 Предпочтения польских избирателей таковы, что для избрания президента не хватит одного тура голосования. Во второй тур могут выйти действующий глава Польши Анджей Дуда и независимый кандидат Шимон Холовня, следует из результатов исследования лаборатории IBRiS. Подробности в материале: Социологи: для выборов президента Польши понадобится второй тур

11:06 11.05.2020 Несколько сотен граждан Таиланда, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, вывезут на этой неделе из России и ещё 11 стран мира власти данной страны. Об этом 11 мая рассказал заместитель гендиректора департамента информации, заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун. Читайте также: Власти Таиланда вывезут на этой неделе своих граждан из РФ и ещё 11 стран

11:08 11.05.2020 В Индонезии показатель смертности от COVID-19 сократился до 6,93%, сообщает Detik. Читайте также: В Индонезии сократился уровень смертности от COVID-19

11:11 11.05.2020 Первый «Карантинный кошачий кинофестиваль» в онлайн-формате проведет питтсбургский кинотеатр Row House Cinema 19 июня. Об этом сообщается на сайте кинотеатра. Читайте также: В США пройдет первый кинофестиваль о котиках

11:21 11.05.2020 В Республиканской клинической больнице в Тирасполе скончалась 71-летняя пациентка, у которой был диагностирован COVID-19, сообщает 11 мая пресс-служба Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Читайте также: В Приднестровье скончалась 71-летняя пациентка с COVID-19

11:30 11.05.2020 В связи с распространением коронавирусной инфекцией восемь из десяти жителей Южной Кореи сократили количество приёмов пищи вне дома. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательский институт Korea Rural Economic Institute. Подробности в материале: 79% жителей Южной Кореи сократили количество приёмов пищи вне дома — опрос

11:38 11.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал слова ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева, обратившего внимание на хаотичность в поведении нового коронавируса. «Действительно: кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных: кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет. Географически вирус ведёт себя тоже странно…». Читайте подробнее: «Мы чего-то не знаем»: доктор Мясников высказался о поведении SARS-CoV-2

11:39 11.05.2020 В Молдавии за прошедшие сутки еще 22 человека выздоровели от COVID-19 и были выписаны из медицинских учреждений, сообщили 11 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Об этом: В Молдавии за сутки скончались два пациента с COVID-19

11:41 11.05.2020 В Израиле за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Израиле за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

11:55 11.05.2020 Власти Китая солидарны с позицией России, не желающей считать пандемию коронавируса предметом клеветы и политизации, и одобряют её. Об этом заявил 11 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе регулярного брифинга. Позиция РФ не даёт отдельным странам возводить клевету на Китай, добавил он. Об этом: Китай оценил позицию России о неприемлемости политизации пандемии

12:12 11.05.2020 Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии продолжает расти, сообщает Detik. По состоянию на 11 мая 2020 года власти Индонезии подтвердили 14 265 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны. Об этом: В Индонезии выявлено 14265 случаев заражения SARS-CoV-2

12:21 11.05.2020 Представители банка Luminor, представленного во всех трёх странах Прибалтики, провели исследование потребительских трат своих клиентов, и пришли к выводу, что уровень потребления в Латвии за два месяца карантина упал на 34%. Об этом пишет 11 мая портал Dienas Business. Читайте также: Названа сумма, которую жители Латвии тратят на питание в месяц

12:26 11.05.2020 С 13 мая в Сеульском метрополитене вводится масочный режим. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии. Читайте также: В метро Сеула введут масочный режим

12:28 11.05.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила широкое распространение вируса в Йемене, причиной тому является полномасштабная война, продолжающаяся с 2014 года. Подробности в материале: В ВОЗ отметили угрозу распространения коронавируса в Йемене

12:30 11.05.2020 Аэропорт Гонконга [(cc) Studio Incendo]

12:33 11.05.2020 Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в Эстонии увеличилось на 2 человека и теперь общее число инфицированных в стране составляет 1 741 человек. Об этом 11 мая сообщает республиканский департамент здоровья. Об этом: В Эстонии за сутки выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом

12:35 11.05.2020 Украинским медработникам только в одной области страны выплатили по $783 за работу с пациентами, больными COVID-19. Читайте также: Надбавки за борьбу с COVID-19 получили медики одной области Украины

12:41 11.05.2020 В Белоруссии по состоянию на 11 мая коронавирус выявлен у 23 906 человек, из которых 6531 человек с диагнозом COVID-19 — выздоровели и были выписан из медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки скончались четыре пациента с COVID-19

12:48 11.05.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо призвал увеличить число испытаний, связанных с COVID-19, за счет увеличения количества оборудования и человеческих ресурсов в лаборатории, сообщает Antara. Читайте подробнее: Президент Индонезии призвал увеличить число тестов на COVID-19

12:48 11.05.2020 Украина продлила запрет на перемещение между территорией Украины и республик Донбасса до 22 мая. Читайте подробнее: Украина закрыла пункты пропуска в Донбассе до 22 мая — СЦКК

12:50 11.05.2020 Из 500 зарегистрированных в Черногории турагентств, скорее всего, обанкротится половина. Такое мнение в эфире черногорского телевидения ТVCG высказал президент Ассоциации туристических агентств Орхан Ходжич. Читайте подробнее: В Черногории прогнозируют банкротство половины турагентств

12:51 11.05.2020 Испанские медики зафиксировали минимальное количество смертей среди пациентов с выявленным коронавирусом за минувшие сутки. В стране скончались 123 человека, информирует 11 мая минздрав Испании. Читайте подробнее: В Испании за сутки умерли менее 130 пациентов с коронавирусом

12:57 11.05.2020 Число выявленных за последние сутки случаев нового заражения коронавирусом на территории Норвегии составило 7 человек, что является самым низким значением за последние два месяца. Об этом 11 мая сообщает институт общественного здравоохранения страны. Об этом: В Норвегии число выявленных заражений коронавирусом выросло на 7 человек

12:58 11.05.2020 Правительство Йемена объявило южный город Аден «зараженным», объяснив это распространением здесь коронавирусной инфекции. Об этом: В Йемене назвали город Аден «зараженным»

13:00 11.05.2020 За минувшее сутки в Киргизии зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено 1016 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Киргизии за сутки выявили 14 новых зараженных коронавирусом. Всего — 1016

13:07 11.05.2020 Чтобы обеспечить благосостояние жителей Швеции, правительство страны должно выделить еще $800 миллионов шведских крон муниципалитетам и регионам страны на социальное обеспечение. Требования к центральным шведским властям поступают со всех сторон, несмотря на то, что в стране правительство приняло уже 6 пакетов антикризисной помощи. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Эффект коронавируса: в Швеции требуют выделить еще $800 млн на социалку

13:09 11.05.2020 Исследователи со всего мира пытаются понять, почему молодые люди без сопутствующих заболеваний в исключительных случаях тяжело переносят COVID-19. Свой вклад в изучение тяжелых форм протекания COVID-19 в организме молодых людей внесли иммунологи из Каролинского университета в Стокгольме. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Швеции пытаются выяснить причины тяжелой формы COVID-19 у молодых

13:11 11.05.2020 Архиепископ Новогрудской и Слонимский Гурий, который с 20 апреля находился на лечении с диагнозом «пневмония» в одном из леченых учреждений Белоруссии и был недавно выписан из больницы, записал видеообращение, которое было опубликовано 10 мая пресс-службой Минской духовной семинарии. Об этом: Архиепископ в Белоруссии поблагодарил врачей, борющихся с COVID-19

13:13 11.05.2020 За отсутствие защитной маски при выходе на улицу во время режима чрезвычайной ситуации, введенной из-за пандемии коронавируса, жителей столицы Киргизии будут штрафовать. Читайте также: Жителей столицы Киргизии будут штрафовать за выход на улицу без маски

13:19 11.05.2020 Всех жителей Швеции 70-летнего возраста и старше собрали в одну группу риска и установили для них одинаковые ограничения, которые необходимо соблюдать во время пандемии коронавирусной инфекции. Но Агентство общественного здравоохранения Швеции теперь работает над тем, чтобы среди этой группы риска выявить людей, наименее подверженных вирусу с целью ослабления жестких ограничений, по крайней мере, для них. Об этом 11 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Швеции ослабят ограничения для лиц старше 70 лет

13:25 11.05.2020 11 мая Ассоциация органов муниципального и областного управления в Швеции созвала пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами ее представители озвучили прогноз, согласно которому в Швеции к «нормальной жизни» общество вернется уже этой осенью. Об этом 11 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter. Об этом: Жители Швеции вернутся к «нормальной жизни» осенью — прогноз

13:28 11.05.2020 За один календарный год безработица в Швеции выросла с 6,7% до 8,1%. Такие цифры представила Государственная служба занятости Швеции утром 11 мая. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveroges Radio. В ведомстве подчеркнули, что главной причиной увеличения числа безработных является коронавирус. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Швеции безработица выросла до 8%

13:35 11.05.2020 Авиакомпания «Белавиа» до окончания летнего сезона (24 октября) 2020 года прекращает рейсы из Минска в Палангу, сообщили 11 мая в пресс-службе авиакомпании. Об этом: «Белавиа» временно прекращает полеты в Палангу

13:37 11.05.2020 Третий, самый крупный этап смягчения ограничительных карантинных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, начался на территории Хорватии. Об этом 11 мая сообщает Национальный штаб гражданской защиты. Читайте также: В Хорватии началось крупнейшее, третье смягчение ограничительных мер

13:39 11.05.2020 В настоящее время шведские исследователи предупреждают, что быстрые решения о мерах наблюдения за гражданами во время пандемии коронавируса могут способствовать созданию атмосферы тотальной слежки за гражданами в государстве. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Угроза коронавируса: в Швеции опасаются тотального слежения за жителями

13:48 11.05.2020 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил, что в стране способны делать 700 тысяч тестов на коронавирус в неделю, передает BFM TV. Подробнее в материале:Во Франции готовы проводить 700 тысяч тестов на коронавирус в неделю

13:49 11.05.2020 Число новых выявленных в Бельгии случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки составило 368 человек. Об этом 11 мая сообщает кризисный штаб министерства здравоохранения страны. Об этом: В Бельгии за сутки выявили 368 новых заражённых коронавирусом

13:50 11.05.2020 Страны Европейского союза должны готовиться к возможному началу новой волны распространения коронавируса, об этом 11 мая заявил журналистам представитель Еврокомиссии. Читайте подробнее: Еврокомиссия призвала ЕС готовиться к возможной второй волне коронавируса

13:53 11.05.2020 За минувшие сутки в Литве о положительном анализе на коронавирус услышали шесть человек, а общее число выявленных случаев 1485 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Литве с положительным результатом на коронавирус выявлено 598 человек

13:58 11.05.2020 Новый ролик, представляющий собой бестиарий первой половины премьерного сезона сериала «Ведьмак», выпустила компания Netflix. Ролик опубликован на канале компании в YouTube. Читайте подробнее: Авторы «Ведьмака» выпустили ролик о чудовищах из первого сезона

14:08 11.05.2020 Библиотеки, музеи и кинотеатры, которые были закрыты в течение двух месяцев из-за пандемии коронавируса, откроют с 11 мая власти Болгарии. Об этом 11 мая сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на распоряжение минздрава страны. Подробности в материале: В Болгарии с 11 мая откроют кинотеатры, библиотеки и музеи

14:15 11.05.2020 По словам начальника государственной структуры, управляющей общественным транспортом Парижа и пригорода (RATP), более чем 95% пассажиров одели защитные маски в транспорте в первый день выхода из изоляции, 11 мая, передает BFM TV. Читайте подробнее: В Париже более 95% пассажиров транспорта надели защитные маски

14:18 11.05.2020 Карл Бильдт, исполнявший обязанности премьер-министра Швеции с 1991 по 1994 гг., негативно отнесся к работе действующего государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла. Бильдт призвал правительство страны сделать замечание Тегнеллу и сказать, чтобы тот не критиковал стратегии по борьбе с коронавирусной инфекцией в других странах. Об этом 10 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте также: Экс-премьер-министр Швеции раскритиковал государственного эпидемиолога

14:21 11.05.2020 В китайской провинции Цзилинь после выявление новых случаев заражения коронавирусом повышен уровень эпидемиологической угрозы. Об этом заявил представитель местного комитета по делам гигиены и здравоохранения Фань Мин. Читайте подробнее: В китайской провинции Цзилинь повысили уровень угрозы из-за коронавируса

14:25 11.05.2020 За воскресенье было выявлено 14 новых случаев заражения. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

14:27 11.05.2020 В связи с пандемией коронавируса в Южной Корее на протяжении четырех месяцев подряд растет число заявок на получение пособий по безработице. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда. Читайте подробнее: В Южной Корее растет число заявок на получение пособий по безработице

14:28 11.05.2020 1200 граждан страны уже излечились. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом

14:35 11.05.2020 После того, как многие поездки и публичные мероприятия в Швеции были отменены в связи с пандемией коронавируса, потребители имеют право получить свои деньги обратно. Такое решение приняло Агентство по защите прав потребителей Швеции, которое требует от компаний вернуть гражданам деньги за неоказанные услуги. Об этом 11 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте также: В Швеции потребовали вернуть деньги потребителям за неоказанные услуги

14:42 11.05.2020 За последние сутки в результате обследования 121 образца на территории страны было выявлено лишь четыре новых случая заражения коронавирусом. Это наименьшее число выявленных случаев заражения за сутки за последние 8 недель. Читайте также: В Албании за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

14:44 11.05.2020 Шестой летальный исход от нового заболевания COVID-2019 зафиксирован на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом 11 мая рассказал журналистам глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Об этом: В Югре от COVID-2019 скончался шестой пациент

14:49 11.05.2020 Гран-при Великобритании в «Формуле-1» может не состояться из-за мер правительства страны по карантину для всех прибывающих. Читайте также: Гран-при Великобритании в «Формуле-1» может не состояться

14:50 11.05.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 11 мая в страну из-за рубежа вернутся 763 гражданина Индонезии, в результате чего общее число индонезийских граждан, вернувшихся в страну во время пандемии COVID-19, достигнет 89 595 человек, сообщает Antara. Читайте подробнее: Глава МИД Индонезии: в страну из-за рубежа вернутся 763 гражданина

14:56 11.05.2020 Литва официально включилась в испытания японского лекарства по лечению COVID-19 Avigan, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 мая. Читайте подробнее: Литва включилась в испытания японского лекарства от COVID-19

15:10 11.05.2020 Вывозной рейс для граждан России из Армении запланирован на 17 и 18 мая, сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook. Об этом: Вывозные рейсы из Армении для граждан России запланированы на 17 и 18 мая

15:10 11.05.2020 Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига не исключает, что смягчение ограничительных мер в Литве может быть отозвано. Об этом Верига заявил сегодня, 11 мая, во время своей пресс-конференции. Об этом: В Литве не исключают возможность отмены смягчения карантина

15:16 11.05.2020 Правительство Индии частично откроет железнодорожные перевозки. Читайте подробнее: В Индии частично восстановят железнодорожные перевозки

15:21 11.05.2020 Самолёт авикомпании Белавиа [(cc) Nikolaiko27]

15:28 11.05.2020 Сто тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу поступили в Белоруссию 9 мая из Китая, заявил 11 мая главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Эдуард Вальчук, сообщает БелТА. Читайте также: В Белоруссию из КНР доставили 100 тыс. тестов на антитела к COVID-19

15:41 11.05.2020 Правительство Японии может отменить во многих регионах страны режим чрезвычайного положения. Подробности в материале: В Японии могут отменить режим ЧП во многих регионах страны

15:45 11.05.2020 Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоится 12 мая и впервые пройдёт без фактической встречи министров. Об этом информирует 11 мая пресс-служба российского МИД. Читайте также: Заседание глав МИД стран СНГ впервые пройдёт в удалённом режиме

15:53 11.05.2020 Лига за права человека решила оспорить указ мэра Ниццы, навязывающий жителям ношение защитных масок в общественных местах, сообщает Le Figaro. Апелляция будет рассмотрена в этот понедельник, 11 мая, в 14:00 по местному времени административным судом Ниццы в тот же день, когда вступит в силу указ. Об этом: Лига за права человека выступила против ношения масок в Ницце

16:06 11.05.2020 Китай основательно и аргументировано развеял 24 мифа о происхождении коронавируса и причастности к этому КНР. Статья с опровержением соответствующих заявлений Соединённых Штатов опубликована на сайте министерства иностранных дел Китая, сообщает агенство «Синьхуа». Читайте подробнее: Китай ответил на обвинения США из-за COVID-19 словами Линкольна

16:09 11.05.2020 Правительство Украины выделило из фонда по борьбе с коронавирусом $224 млн на выплату помощи безработным . Об этом: Правительство Украины выделит почти $224 млн для поддержки безработных

16:18 11.05.2020 В первый день выхода из изоляции во Франции, 11 мая, жители стали стекаться в коммуну Ле Пертюс, расположенную на границе с Испанией, чтобы купить алкоголь и сигареты, передает BFM TV. Читайте подробнее: Жители Франции отправились за алкоголем и сигаретами после снятия карантина

16:23 11.05.2020 В Нидерландах за минувшие сутки выявлено 161 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 в стране достигло 42 788. Подробности в материале: В Нидерландах число случаев COVID-19 достигло почти 42,8 тысяч

16:35 11.05.2020 Грузия уже начала интенсивную работу с соседними странами и европейскими партнерами над созданием безопасных коридоров для иностранных туристов, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Батуми, где он провел встречу с представителями гостиничного и туристического бизнеса. Читайте также: Грузия уже начала работу по созданию безопасных коридоров для туристов

16:53 11.05.2020 Крымские полицейские совместно с Росгвардией будут выявлять нарушителей режима самоизоляции в республике с вертолёта. Подробности в материале: В Крыму нарушителей самоизоляции будут выявлять с воздуха

16:55 11.05.2020 Смягчение карантина объявлено для провинций, в которых проживает примерно половина из 47 миллионов жителей Испании. В Барселоне и Мадриде ограничения пока остаются жесткими. Читайте подробнее: В Испании открыли кафе и рестораны

17:04 11.05.2020 Соединенное Королевство находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19 и на третьем по подтвержденному числу случаев. Тем не менее, страна начала постепенное смягчение карантинных ограничений. Читайте также: Число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 32000