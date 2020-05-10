Иркутск, 10 мая, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Волонтёры всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы вручили 22 иркутским фронтовикам портреты, продуктовые наборы и подарки. Как сообщает официальный сайт региона, все эти ветераны Великой Отечественной войны являются героями фотопроекта «75 правил жизни победителей». Баннеры с их портретами размещены на улицах городов и сёл из восьми муниципальных образований Иркутской области.

#МыВместе Иркутские волонтёры всероссийской акции #МыВместе

В Иркутске участникиакции #МыВместе поздравили семью ветеранов — Людмилу Петровну Быстрову и Михаила Николаевича Гаврилова. Михаил Николаевич воевал на Первом Украинском, пулеметчик в 120-й Гатчинской Краснознаменной дивизии, был контужен в боях на Одере. 9 мая 1945 года встретил под Прагой. Людмилу Петровну эвакуировали из блокадного Ленинграда. Они познакомились в Иркутске, живут здесь много лет. Фотографии фронтовиков размещены на баннерах в Иркутске с цитатами: «Победил весь наш народ — от детей до взрослых, от Ленинграда до Курил» — слова Людмилы Петровны. «Свет Великой Победы согревает всех нас спустя 75 лет!» — высказался Михаил Николаевич.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны в Красную Армию было призвано более 200 тыс. Жителей Иркутской области. Более половины погибли.