Чита, 10 мая, 2020, 07:46 — ИА Регнум. В Чите, по приказу министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, салют сопроводили 75 холостых залпов артиллерийских орудий. Как сообщает официальный сайт региона, приказ был издан в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Цитата из видео Праздничный салют в Чите

Цитата из видео В Чите салют сопровождался холостыми залпами артиллерийских орудий

Аналогичные акции с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ были организованы в городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса и жёстких карантинных мероприятий в российских регионах не было массового празднования Дня Победы. Большинство юбилейных акций в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны провели в режиме онлайн.

В Чите были организованы авиационный парад, военный ритуал (возложение венков) на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев и другие мероприятия. Жители региона приняли участие в различных всероссийских акциях, среди которых «Окна Победы», «Сад Памяти», «Бессмертный полк» (онлайн) и «Минута молчания».