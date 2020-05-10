Хабаровск, 10 мая, 2020, 06:55 — ИА Регнум. Госкомпания «Аэрофлот» больше не будет предоставлять пассажирам-дальневосточникам горячее питание во время второго обслуживания при перелётах до Москвы из городов Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, а также во время перелётов в эти города из Москвы. Вместо полноценного горячего обеда пассажирам предложат витаминный батончик-снэк или пирожок. Ранее подобное «питание» было предусмотрено только на коротких рейсах.

Alexander Yampolsky Питание в самолёте

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Как выяснила газета Конкурент, «Аэрофлот» изменения в меню пока никак не прокомментировал.

При этом полёты из дальневосточных городов в Москву или обратно длятся 6−8 часов.

Первое питание пока остаётся неизменным: в меню — рыба, мясо, курица, овощи и прочее, гарнир, салат, соки и сладости.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» неоднократно упрекали в игнорировании интересов жителей Дальнего Востока. При этом «Аэрофлот» является государственной компанией — 61,17% акций у Росимущества. Транспортная недоступность, оторванность от России служат одним из ключевых факторов в пользу массового бегства жителей ДФО в другие регионы страны.