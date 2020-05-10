Барнаул, 10 мая, 2020, 06:06 — ИА Регнум. Несмотря на заявленную государством поддержку, более половины опрошенных Торгово-промышленной палатой РФ алтайских предпринимателей заявили, что не понимают, как им воспользоваться объявленными мерами поддержки для бизнеса. Еще 35% считают, что помощи предпринимателям недостаточно. Об этом информируют «Вести-Алтай» со ссылкой на президента Алтайской ТПП Бориса Чеснокова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

«В целом кажется, что всё хорошо, президент сказал: все, кто пострадал, кто сохранил 90% персонала могут обратиться, получить по 12 300 рублей на человека такую безвозвратную поддержку. Это нормально. Но когда начинаешь разбираться, ты по каким-то критериям не попадаешь в этот список», — пояснил он.

Также, по словам Чеснокова, из более 500 предприятий и предпринимателей Алтайского края, которые вынуждены были приостановить работу из-за ограничительных мер по коронавирусу, только 20 смогли получить свидетельства о форс-мажорных обстоятельствах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2020 года, из-за мировой эпидемии коронавируса и жёстких карантинных мероприятий, в Алтайском крае появилась новая коронавирусная реальность — «тайком на работу».