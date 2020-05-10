Москва, 10 мая, 2020, 03:41 — ИА Регнум. Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими», — сказал Путин.

Кроме того, президент поздравил выпускников учебных заведений Минобороны с Днём Победы и завершением учёбы.

«Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества», — добавил глава государства.

Лидер страны призвал офицеров «держать равнение на поколение победителей» и преданно служить своему Отечеству.