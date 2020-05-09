Мурманск, 10 мая, 2020, 00:12 — ИА Регнум. В небе над Мурманском состоялся воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в демонстрационном пролёте приняли участие 17 единиц авиатехники — самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.

Gov-murman.ru 17 единиц авиатехники – самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота — прошли с запада на восток на высоте 200 метров над мурманским Алёшей — мемориалом «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»

Первой пролетела группа вертолётов Ка-27 и Ми-8. За ними — самолёты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м. В середине строя прошли учебно-тренировочный Су-25 УТГ и две пары палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. Замкнули воздушный строй бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Управлять самолётами и вертолётами, участвовавшими в воздушном параде в небе Кольского Заполярья, было доверено лучшим представителям лётного состава, чьи деды и прадеды внесли личный вклад в Великую Победу.