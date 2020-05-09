Архангельск, 9 мая, 2020, 23:19 — ИА Регнум. В Архангельске сегодня под окнами дома для одиноких пожилых горожан вживую звучали песни военных лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в центре «Патриот».

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С импровизированной сцены в исполнении Татьяны Вагановой, Сергея Демидова, участников студии «Территория звезд» прозвучали такие известные всем песни, как «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» и многие-многие другие. Подпевали не только ветераны, стоявшие на балконах дома, но и жители окрестных домов.

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Украшением концерта стала масштабная копия Знамени Победы, которую прямо во дворе развернули представители самых разных общественных, молодежных, патриотических организаций региона.

Анна Резвая Y28

«Сегодня, в День Великой Победы, я пела для своего деда, который погиб на полях сражений, — поделилась впечатлениями певица, артистка Татьяна Ваганова. — Мой дед в годы войны был председателем колхоза, в буквальном смысле слова поднял его с колен и ушел добровольцем на фронт. К сожалению, с войны так и не вернулся. Выступать перед ветеранами в такой священный праздник для меня большая честь. Я горжусь этим!»

Начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев отметил, что подобные мини-концерты состоялись во всех муниципальных образованиях региона. Все участники мероприятия располагались друг от друга на безопасном расстоянии и были снабжены средствами индивидуальной защиты.

«Мини-концерт, на котором северяне смогли побывать не выходя из дома, стал для пожилых людей настоящим подарком. Из-за ситуации по коронавирусу, к сожалению, нельзя пожать ветеранам руку, но сегодня эту дистанцию сократили песни», — сказал Григорий Ковалев.

Завершили фронтовой концерт песней «День Победы», которую исполнили всем двором.