Тюмень, 9 мая, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В Тюмени над мостом Влюбленных развеялось Знамя Победы. Активисты регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» водрузили копию легендарного стяга на одну из самых высоких точек областной столицы в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе движения.

Пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии» в Тюменской области Знамя Победы на мосту Влюблённых в Тюмени

Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Это знамя считается государственной реликвией России и символом финала еликой Отечественной войны.

Пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии» в Тюменской области

«Красный флаг на самую высокую точку моста доставили специально подготовленные альпинисты. Акция эта традиционная. Всегда сопровождалась массовыми мероприятиями в честь Дня Победы, но режим самоизоляции внёс коррективы. Водружение Знамени транслировалось в прямом эфире. Одна из камер была закреплена на шлеме альпиниста Александра Андросова, который водружает Знамя Победы десять лет подряд. Зрители трансляции смогли увидеть уникальные кадры города с высоты птичьего полета, на которых Александр поёт песню «День Победы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Тюменского регионального отделения ВОО «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

Напомним, в 2020 году празднование юбилея Победы проводится в необычном формате во многих регионах России по причине эпидемии коронавирусной инфекции.