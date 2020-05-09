Кемерово, 9 мая, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв персонально поздравил ветерана Великой Отечественной войны, проживающую в Кемерове Валентину Петровну Крамаренко.

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Парадный расчёт офицеров, шагая торжественным маршем под музыку военных лет в исполнении оркестра, остановился у дома участницы Великой Отечественной войны Валентины Петровны. Сергей Цивилёв персонально поздравил Валентину Крамаренко, вышедшую на балкон.

Валентине Крамаренко 97 лет. В декабре 1942 года Валентина Петровна была направлена на Северо-Западный фронт в 7-ую Гвардейскую Черкасскую Краснознаменную ордена Богдана Хмельницкого воздушно-десантную дивизию. Она участвовала в боях на Курской дуге. Прошла Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. 9 мая 1945 года встретила в Вене. За боевые заслуги награждена орденом «Отечественной войны» II степени; медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «Жукова», «За победу над Германией».

«Сегодня для нас и нашего народа великий день. Спасибо вам за тёплое внимание к ветеранам, за память о нас. Чистого, мирного неба. Счастья всему народу», — сказала Валентина Петровна.

В регионе уже состоялись 24 мини-парада перед окнами фронтовиков.