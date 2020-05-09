Минск, 9 мая, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Более десятка автомобилей приняло участие в автопробеге, приуроченном к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Такой акцией сегодня, 9 мая, в Белоруссии отметили День Победы активисты международного движения «Бессмертный полк» и «Национально-освободительного движения».

Владимир Рыженков Автопробег «Бессмертного полка» в Белоруссии

Утром 9 мая представители НОД участвовали в официальном мероприятии — военном параде на проспекте Победителей (переименованный проспект Машерова). В это же время представители актива незарегистрированного властями Белоруссии «Бессмертного полка», общественных и иных организаций возлагали цветы на площади Победы.

Читайте новости сюжета: Бессмертный полк

После полудня представители белорусской общественности объединились в автопробеге. Было определено 10 маршрутов по городу-герою и МКАД с заездом в расположенный под Минском историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Автомобили были украшены георгиевскими ленточками, флагами такой же расцветки, копиями Знамени Победы и другой праздничной атрибутикой. Власти не препятствовали проведению акции.

Участие в мероприятии приняли до полусотни человек и более десятка автомобилей. Широкого анонса акции по ряду причин не было.

Аналогичные неформальные акции прошли в Витебске, Бресте и других городах Белоруссии.

Читайте в новостях: Активисты витебского «Бессмертного полка» посетили воинские захоронения