В Чебоксарах росгвардейцы устроили концерты и парад для ветеранов
Чебоксары, 9 мая, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах 8 и 9 мая сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Чувашии устроили для ветеранов музыкальные концерты и прохождение парадного расчёта. Мероприятия прошли в рамках акции «Парад у дома ветерана», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
В День 75-летия Победы поздравления принимал капитан милиции в отставке 94-летний Иван Степанович Перевезенцев, в годы войны прошедший путь от рядового до старшего лейтенанта. Он родился в деревне Алфёрьево Егорьевского района Московской области 8 октября 1925 года, после окончания школы работал в колхозе. 20 июня 1943 года призван в ряды действующей армии, войны воевал на Ленинградском фронте, был командиром миномётного взвода. Участвовал в освобождении Эстонии, островов Дага и Эзель, в Курляндском противостоянии. Был ранен в бою, восстанавливался в госпитале Таллина. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу и мужество».
Торжественным маршем во дворе, где проживает фронтовик, прошёл парадный расчет бойцов ОМОН и прозвучали песни военных лет. Солист Валерий Молостовкин под аккомпанемент военного оркестра управления исполнил песни «Смуглянка», «Казаки», «Потому что мы пилоты» и «День Победы». Завершился концерт маршем «Прощание славянки» в исполнении музыкантов военного оркестра.
8 мая Росгвардейцы поздравили 92-летнюю Зинаиду Артемьевну Андрееву, которая принимала участие в оборонительных работах в Выборге (Ленинградская область): рыла окопы, валила лес, строила оградительные сооружения на подступах к городу. В послевоенные годы занималась восстановлением народного хозяйства, последние годы работала бригадиром сторожевой охраны вневедомственной охраны города Чебоксары.
Музыкальный праздник также был устроен и для 91-летней Пелагею Алексеевну Солдаткину, которая с 13-летнего возраста в годы войны работала в тракторной бригаде. Перед выходом на пенсию работала охранником в СУ-46, потом перевели во вневедомственную охрану.
Ветеранам также вручили памятные подарки.