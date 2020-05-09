Чебоксары, 9 мая, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах 8 и 9 мая сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Чувашии устроили для ветеранов музыкальные концерты и прохождение парадного расчёта. Мероприятия прошли в рамках акции «Парад у дома ветерана», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

21.rosgvard.ru Праздник со слезами на глазах

В День 75-летия Победы поздравления принимал капитан милиции в отставке 94-летний Иван Степанович Перевезенцев, в годы войны прошедший путь от рядового до старшего лейтенанта. Он родился в деревне Алфёрьево Егорьевского района Московской области 8 октября 1925 года, после окончания школы работал в колхозе. 20 июня 1943 года призван в ряды действующей армии, войны воевал на Ленинградском фронте, был командиром миномётного взвода. Участвовал в освобождении Эстонии, островов Дага и Эзель, в Курляндском противостоянии. Был ранен в бою, восстанавливался в госпитале Таллина. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу и мужество».

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21.rosgvard.ru Во двое звучали песни военных лет

Торжественным маршем во дворе, где проживает фронтовик, прошёл парадный расчет бойцов ОМОН и прозвучали песни военных лет. Солист Валерий Молостовкин под аккомпанемент военного оркестра управления исполнил песни «Смуглянка», «Казаки», «Потому что мы пилоты» и «День Победы». Завершился концерт маршем «Прощание славянки» в исполнении музыкантов военного оркестра.

21.rosgvard.ru Для ветеранов во дворе устроили персональные парады

«В этот важный для всей нашей страны день мы поздравляем вас с Днём Победы, которая была достигнута ценой ваших неимоверных усилий. Мы преклоняемся перед вашим подвигом, силой духа и воли, несломленным героизмом», — обращаясь к ветеранам, отметил руководитель чувашских росгвардейцев Алексей Ежеев.

8 мая Росгвардейцы поздравили 92-летнюю Зинаиду Артемьевну Андрееву, которая принимала участие в оборонительных работах в Выборге (Ленинградская область): рыла окопы, валила лес, строила оградительные сооружения на подступах к городу. В послевоенные годы занималась восстановлением народного хозяйства, последние годы работала бригадиром сторожевой охраны вневедомственной охраны города Чебоксары.

21.rosgvard.ru Прохождение парадного расчёта

21.rosgvard.ru Праздник со слезами на глазах

Музыкальный праздник также был устроен и для 91-летней Пелагею Алексеевну Солдаткину, которая с 13-летнего возраста в годы войны работала в тракторной бригаде. Перед выходом на пенсию работала охранником в СУ-46, потом перевели во вневедомственную охрану.

«Мы обязаны вам нашей жизнью, свободой и независимостью. Вы — пример для нынешнего и последующих поколений сотрудников и военнослужащих Росгвардии» — поблагодарил ветеранов заместитель начальника управления Росгвардии Андрей Спирев.

Ветеранам также вручили памятные подарки.