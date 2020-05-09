Ярославль, 9 мая, 2020, 16:57 — ИА Регнум. В Ярославской области скончались четверо онкольных с COVID-19. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом со ссылкой на главного гематолога Ярославской области. Все погибшие являются пациентами отделения гематологии Ярославской областной клинической больницы. Как ранее сообщало ИА REGNUM отделение было закрыто на карантин, коронавирус был выявлен у врачей и пациентов отделения. Онкобольных перевели на лечение в Ярославский госпиталь ветеранов воин и Ярославскую центральную районную больницу, которые переоборудованы под прием пациентов с COVID-19. Сегодня стало известно о четырех летальных случаях.

Коронавирус

«Тяжелое основное заболевание гематологического профиля, осложненное присоединившейся коронавирусной инфекцией — основная причина смерти пациентов, которых мы, к сожалению, сейчас теряем… Это самая тяжелая группа онкогематологических пациентов и врачи сделали все возможное для их спасения» — пояснил главный гематолог Ярославской области Валерий Лапин.

Главный гематолог региона в ежедневном режиме следит за лечением онкобольных, которое осложняется COVID-19. К сожалению, прогноз по другим пациентам остается неблагоприятным, их состояние здоровья называется «критически опасным».

«Наши пациенты после перевода получают тот же курс лечения, что и в областной больнице, оно не прерывалось не на один день. Тем не менее, у ряда наших пациентов состояние чрезвычайно тяжелое», сказал Валерий Лапин.

Точное количество пациентов отделения гематологии, чье состояние ухудшилось, в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом не уточняют. Ранее сообщалось, что в Ярославскую центральную районную больницу переведено 9 онкобольных, заразившихся коронавирусом.