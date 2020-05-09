Омск, 9 мая, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Региональные команды «Молодёжки ОНФ» накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дали старт всероссийской онлайн-акции «Медали моего деда».

Молодёжка ОНФ — Омская область Омичи приняли участие в онлайн-акции «Медали моего деда»

Как сообщила ИА REGNUM 9 мая координатор команды «Молодёжка ОНФ» в Омской области Анастасия Ерахтина, в Омске в социальных сетях рассказали истории про своих дедов несколько десятков человек.

«Важность и смысл акции — это поднять архивные данные, проследить боевой путь фронтовика и узнать значение медалей, которыми награждён фронтовик! Для нас важны история семьи, семейные архивы и передача их из поколения в поколение. Большинство молодых людей знает лишь фамилию и имя ветерана, а мы хотим, чтобы молодёжь узнала про исторические события и места, по которым прошли их прадеды», — подчеркнула Анастасия Ерахтина.

Как уточнили ИА REGNUM в ОНФ, акция направлена на формирование масштабного онлайн-архива очевидцев событий, который позволит не допустить попыток фальсифицирования истории.

С 1 по 9 мая в сообществах команды в соцсетях публиковались фото и истории наград периода 1941−1945 гг, рассказанные пользователями. Использовались хештеги #МЕДАЛИМОЕГОДЕДА, #ОРДЕНАПОБЕДЫ, #МОЛОДЕЖКАОНФ, #ОРДЕНАНАШЕЙПОБЕДЫ. В акции мог принять участие каждый желающий. 10 мая будет создан масштабный онлайн-архив.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Омске прошла акция «Голос Победы».