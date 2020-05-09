Тамбов, 9 мая, 2020, 16:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области, несмотря на ограничения из-за коронавирусной пандемии, День Победы отмечают во всех городах и районах, поздравляют ветеранов по телефону, в соцсетях и в реальной жизни, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Тамбовчане сажают деревья, участвуют в военных мини-парадах и интернет-акциях.

Кроме дистанционных мероприятия, в Тамбовской области прошли и реальные мероприятия в честь 75-летия Победы. Фото: администрация Тамбова

Во всех городах и районах Тамбовской области проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Главы городов и районов по традиции возлагают цветы к памятникам войны в райцентрах и городах, поздравляют участников и ветеранов Великой Отечественной войны по телефону.

В 9 утра принесли букеты и венки к мемориалам памяти во всех городах и районах области. Тамбовский губернатор Александр Никитин возложил цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы и мемориалу «Вечный огонь» в областном центре.

«Более 420 тысяч уроженцев Тамбовщины мужественно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, и половина из них не вернулись домой. Но их имена навечно высечены в граните монументов в городах и сёлах нашей области, а также записаны в Книгу Памяти. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений, скорбим о тех, кто ушел от нас в мирное время. Вечная память героям войны! Никто не забыт, ничто не забыто», — сказал губернатор.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Чуть позже он поздравил по видеосвязи тамбовских ветеранов с Днём Победы. Каждый год глава региона благодарит героев лично, но из-за непростой эпидемиологической ситуации пришлось воспользоваться дистанционными способами коммуникации. Александр Никитин позвонил участнику Великой Отечественной войны, операционной сестре Полине Ивановне Кулаевой. Она воевала на Ленинградском, Карельском, Белорусском фронтах. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией» и более 15 юбилейными, а также знаками «Отличник министерства здравоохранения», ветеран труда. Не так давно Александр Никитин был у Полины Ивановны в гостях. Сегодня они тепло вспоминали эту встречу.

Также глава региона позвонил Виктору Григорьевичу Шульгину. В неполные восемнадцать 22 января 1943 года Виктора призвали в армию. Он прибыл в казахстанский город Петропавловск в 37-ю запасную бригаду. Здесь новобранцев в суровых условиях обучали ратному делу. В начале лета 1943 года Виктор Шульгин в составе маршевой роты был отправлен на фронт, где был ранен. Победу встретил в Рязанском Краснознаменном пехотном училище имени Ворошилова. Ветеран до сих пор участвует в работе Общественной палаты Тамбовской области.

Фото: администрация Тамбова

Третий звонок от губернатора был фронтовому лётчику, орденоносцу АлександруНиколаевичу Боднару. На его судьбу выпали две самые страшные войны — Гражданская и Великая Отечественная. Он пережил потерю родных и однополчан. Столкнулся с послевоенным голодом и разрухой. Но даже в такие трудные времена стойко шел вперед к новым свершениям и победам. Жители Тамбовщины прекрасно знают историю ветерана Александра Боднара, встретившего 22 июня 1941 года в должности штурмана и совершившего за те суровые военные 1418 дней свыше 300 боевых вылетов. Благодаря его профессионализму и высокой дисциплине экипажи всегда поражали цели противника и возвращались домой.

«Мы помним, что ветераны, наши герои, сделали для нас, и свято чтим это великое дело — победу, которую каждый из них обеспечил лично. После войны они поднимали страну и сейчас в строю — кому позволяет здоровье, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи. Конечно, они рады любому звонку, вниманию. Надо как можно чаще говорить им спасибо. Они навсегда останутся для нас примером», — сказал Александр Никитин.

Такие же звонки и тёплые поздравления ветераны получили от глав городов и районов Тамбовской области, добровольцев движения «Волонтеры Победы», юнармейцев и операторов колл-центров акции «Мы Вместе».

Мини-акции прошли в Тамбовской области. Фото: администрация Тамбова

Кроме дистанционных мероприятий, в Тамбовской области прошли реальные мероприятия в честь 75-летия Победы. Так, в Мичуринске на Липецком шоссе сегодня состоялась посадка саженцев деревьев в знак памяти и героизма участников Великой Отечественной войны, в рамках акции «Сад памяти». Также сегодня солдаты прошли торжественным маршем перед домами ветеранов — в Мичуринске, областном центре и возле тамбовского Дома ветеранов. Такие акции в эти праздничные дни проходят и в других населенных пунктах региона. В канун праздника приведены в порядок территории домов, где живут ветераны: созданы цветочные клумбы в знак благодарности к подвигу советских солдат.

Жители Тамбовской области также присоединились к различным акциям, приуроченным к 75-й Годовщины Победы: «Окна Победы», «Флаги России. 9 мая». «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Поем двором» и многие другие.