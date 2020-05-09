Витебск, Белоруссия, 9 мая, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Белорусский актив международного движения «Бессмертный полк» отмечает День Победы возложением цветов. Акции прошли в Минске, Витебске, Бресте и других городах республики.

Страница социальной сети Facebook @Эльвира Мирсалимова Активисты витебского «Бессмертного полка» посетили воинские захоронения

«Сегодня, 9 Мая 2020 года, участники витебского БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА проехали по маршруту Витебск-Копти-Шапечино-Ширки-Вядерево-Витебск. Мы возложили цветы к воинским захоронениям, почтив память 340 тысяч солдат Красной Армии, погибших при освобождении Витебщины», — сообщила на своей странице в социальной сети активистка движения Эльвира Мирсалимова.

Ранее координаторы шествия «Бессмертного полка» в Витебске приняли решение не проводить массового мероприятия, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе. Местные власти в свою очередь ограничили формат официальных мероприятий.

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В столице Белоруссии городе-герое Минске тем временем состоялся военный парад. Александр Лукашенко выступил с праздничной речью, в которой отметил проблему неонацизма, проявляющегося в таких фактах, как «разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны».

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Представители прозападной оппозиции в Белоруссии в праздничный день скорбят и приравнивают СССР к III Рейху. Даже в День Победы они не отказались от использования символики гитлеровских пособников, которую называют «национальной» символикой Белоруссии, противопоставляя её государственной символике постсоветской республики.