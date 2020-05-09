Курган, 9 мая, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Курганские волонтёры штаба #МыВместе 9 мая выполняли заявки соблюдающих режим самоизоляции пожилых земляков и ветеранов на раритетных автомобилях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор работы со СМИ штаба ОНФ по Курганской области Елена Васильева.

Пресс-служба штаба ОНФ по Курганской области

Раритетные автомобили времён Великой Отечественной войны были предоставлены АО научно-производственным объединением «Курганприбор». Волонтёры развозили на необычном транспорте подарки ветеранам и цветы.

Пресс-служба штаба ОНФ по Курганской области

«Три автомобиля с флагами, праздничным убранством, безусловно, вызвали огромный интерес у жителей Кургана. Люди подходили, спрашивали, что за модель, делали селфи, фотографировались. Ветераны выглядывали в окно, благодарили за внимание», — сообщила Елена Васильева.

Отметим, что Общероссийский народный фронт реализует 9 мая 2020 года более десяти всероссийских проектов в честь 75-летия Победы.