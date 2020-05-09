Сотрудники МЧС РФ торжественным маршем поприветствовали ветеранов Кемерова
Кемерово, 9 мая, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Сотрудники кузбасского управления МЧС России совместно с оркестром Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны РФ поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.
Парадный расчёт торжественным маршем под музыку военных лет в исполнении оркестра прошли по дворам, где проживают фронтовики.
«Из года в год мы принимает участие в торжественных митингах, посвящённых Великой Победе, — отметил офицер парадного расчёта, начальник отдела управления кадровой воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Кемеровской области Василий Казаков. — Для нас — это особая честь, и один из способов в очередной раз сказать «спасибо» этим великим людям!».
Традиционно состоялось возложение цветов к Вечному огню у памятника воинам-кузбассовцам.