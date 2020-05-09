Кемерово, 9 мая, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Сотрудники кузбасского управления МЧС России совместно с оркестром Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны РФ поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Офицеры Главного управления МЧС России по Кемеровской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Великой Победой

Парадный расчёт торжественным маршем под музыку военных лет в исполнении оркестра прошли по дворам, где проживают фронтовики.

«Из года в год мы принимает участие в торжественных митингах, посвящённых Великой Победе, — отметил офицер парадного расчёта, начальник отдела управления кадровой воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Кемеровской области Василий Казаков. — Для нас — это особая честь, и один из способов в очередной раз сказать «спасибо» этим великим людям!».

Традиционно состоялось возложение цветов к Вечному огню у памятника воинам-кузбассовцам.