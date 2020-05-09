Белград, 9 мая, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил военно-медицинских специалистов России, которые оказали помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в заявлении сербского ведомства.

Mod.gov.rs Александр Вулин вручает дипломы и медали российским военным специалистам

Отмечается, что в субботу, 9 мая, в торжественной обстановке на мемориальном комплексе Освободителям Белграда глава минобороны Сербии вручил российским специалистам дипломы и медали сербского ведомства за вклад в увеличение обороноспособности страны. Кроме этого, всей делегации был вручён «золотой диплом» министерства обороны страны.

«Вы прибыли, не только когда нам было трудно, но когда и у вас было тяжело. Когда вы прилетели на наш аэродром, мы поняли, что чувствовали наши предки семь десятилетий назад. Мы знали, что мы не одни. Что помощь быстра, уверенна и всеобъемлюща», — отметил Вулин.

В торжественной речи глава минобороны Сербии затронул тему подмены понятий, оспаривания итогов Второй мировой войны и уничтожения мемориалов и памятников советским героям-освободителям.

«Сербы никогда не забудут героизм Красной Армии в совместной борьбе за Белград и за Сербию. Мы победили вместе», — заявил Вулин.

Напомним, ранее министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович подчеркнул, что самые тяжелые потери во Второй мировой войне понесли народы Сербии и России. По его словам, в основе современной Европы лежит жертвенный подвиг российских и сербских победителей нацизма. «Мы построили из наших костей фундамент, на котором стоит современная Европа», — сказал министр.