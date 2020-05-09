Минск, 9 мая, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Около сорока активистов международного движения «Бессмертный полк», лидеров общественных организаций и граждан утром 9 мая провели церемонию возложения цветов в городе-герое Минске. Мероприятие состоялось на площади Победы.

Василий Зеликов, г.Минск Активисты международного движения «Бессмертный полк»

При возложении цветов не использовалась атрибутика «Бессмертного полка», политических партий, общественных организаций и движений. Их лидеры и активисты были узнаваемы публикой и немногочисленными журналистами.

Власти не препятствовали церемонии. Внимание милиции и спецслужб было приковано к выступлению Александра Лукашенко в другой части города на военном параде.

Василий Зеликов, г.Минск Возложение цветов

Читайте в новостях о минском параде: Лукашенко выступил на параде в Минске: День Победы в «обезумевшем мире»

При возложении цветов к мемориальным гранитным тумбам с указанием городов-героев СССР и Брестской крепости-героя, участники акции использовали табличку с надписью «Сталинград», которую возложили на надпись «Волгоград». После речи одного из участников акции и коллективного фото у Вечного огня часть участников убыла на официальный парад, а другая — на автопробег, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Василий Зеликов, г.Минск Флаг СССР

Василий Зеликов, г.Минск Копия Знамени Победы

Автомобилисты с георгиевскими ленточками, флагами такой же расцветки, красными флагами и другой праздничной атрибутикой стартовали с площади Победы по 10 маршрутам. В программе автопробега значится историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под Минском.

Ранее на эту тему: Минский горисполком отказал «Бессмертному полку» в проведении шествия