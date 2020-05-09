Майкоп, 9 мая, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также представители органов госвласти и правоохранительных органов республики в День Победы приняли участие в акции «Сад памяти». Руководитель региона посадил дерево в сквере у центрального мемориала Майкопа, а всего в этот день было высажено десять платанов и два клена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

Пресс-служба главы Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов участвует в акции «Сад памяти»

Напомним, в рамках международной акции «Сад памяти» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России планируется высадить 27 млн деревьев в память о погибших воинах.

«Это еще одна возможность почтить память всех героев, которые воевали за наше будущее. Уверен, к акции присоединятся многие жители нашей республики. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы героический подвиг фронтовиков не был забыт», — отметил Кумпилов.

Ранее в рамках данной акции в Адыгее уже было высажено около 10 тыс. деревьев. «Сады памяти» появились в Майкопском и Красногвардейском районах, теперь и в Майкопе. Отмечается, что после пандемии коронавируса к ней присоединятся другие муниципалитеты республики.

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