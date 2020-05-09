Йошкар-Ола, 9 мая, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Военнослужащие 14-ой ракетной Киевско-Житомирской ордена Кутузова III степени дивизии, базирующейся в Йошкар-Оле, восстановили танк Т-55, который четырнадцать лет украшал городской парк. Работоспособность машины, которая снова на ходу, военные продемонстрировали главе республики Александру Евстифееву, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В 2006 году с базы хранения вооружения и техники, расположенной в Сердобске (Пензенская область) танк Т-55 был перебазирован в столицу Марий Эл и установлен на постамент в Парке Победы.

Танк восстанавливали военнослужащие дивизии совместно с Марийским машиностроительным заводом и Управлением механизации строительства в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Т-55 — советский танк, созданный на базе танка Т-54. Производился с 1958 по 1979 год. Первый в мире серийный танк, оборудованный автоматической системой противоатомной защиты — пионер нового поколения боевых машин, способных вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия. Это один из самых распространённых послевоенных танков, а его модификация Т-55А состояла на вооружении у многих стран.

Праздничные торжества обязательно состоятся, но чуть позже, когда исчезнет угроза распространения коронавируса, заверил глава республики. Он добавил, что восстановленный танк будет одним из участников парада Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Пензе танк Т-34, стоявший на постаменте у краеведческого музея с 1981 года, прошел реставрацию и выехал из ремонтного цеха своим ходом. С постамента танк сняли в июле прошлого года. Танк выпущен в 1946 году, участия в Великой Отечественной войне машина не принимала.