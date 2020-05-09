Омск, 9 мая, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Акция «Голос Победы» прошла в Омске 9 мая. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, радиомашина, транслирующая военные песни и победные сводки Юрия Левитана, проехала за день 120 километров.

Omskportal.ru Акция «Голос Победы» в Омске

Свой путь «Голос Победы» начал в полдень по местному времени от остановки «20 Линия». По пути радиомашина останавливалась в разных точках Омска.

По словам начальника управления культуры и искусства министерства культуры Омской области Михаила Сиверина, в Омске ко Дню Победы планировалось провести множество массовых мероприятий, но их пришлось отменить в связи с эпидситуацией.

«Но праздничное настроение никто не отменял. Для этого оргкомитетом было принято решение провести 9 мая акцию «Голос Победы», — подчеркнул Сиверин.

К акции также присоединились омские учреждения культуры. В Омске в течение дня транслировались военные песни. Звуковое оборудование установили на фасадах зданий.