Саранск, 9 мая, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков поздравил жителей республики и всей России с Днем Победы. Видеозапись обращения опубликована на официальном портале правительства региона.

Пресс-служба правительства Мордовии

«Дорогие наши фронтовики, ветераны, уважаемые жители и гости Мордовии. Сегодня главный праздник нашей страны. Праздник, которым мы все гордимся, который невозможно вычеркнуть из нашей памяти и наших сердец. От всей души поздравляю вас с Днем Победы. Этот год отмечен особой датой — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как и тогда в далеком 45-м, в эти майские дни Победа входит в каждый дом. Сегодня все мы — одна семья. У нас общая судьба, общее прошлое, и Победа одна на всех — это наши отцы и деды подарили нам мир и свободу, сберегли жизнь. Наши мамы и бабушки на износ трудились у станков, на полях, спасали раненых, растили детей».

Глава республики призвал снова и снова в вспоминать об ушедших, окружать заботой тех, кто сейчас с нами.

Пресс-служба правительства Мордовии

«Поклонимся всем, кто ковал Победу на фронтах, в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Большое сыновнее спасибо вам, герои Великой Отечественной, поколение победителей. Дорогие ветераны, каждый из вас нам неоценимо дорог. Поэтому я очень прошу — берегите себя, поменьше волнуйтесь. День Победы — это, прежде всего, ваш праздник. И мы сделаем все необходимое, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, заботу и благодарность».

Волков отметил, что республика отложит все памятные акции, посвященные Дню Победы, перенесет подготовку к параду, шествию «Бессмертного полка». Сегодня каждый житель республики отметит праздник дома, в кругу семьи.

«Давайте вместе сделаем все, чтобы нашим предкам никогда не было стыдно за нас. Слава советскому солдату! Слава народу-победителю! С праздником Великой Победы!».

Пресс-служба правительства Мордовии

Также глава Мордовии принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также в ней приняли участие спикер Госсобрания республики Владимир Чибиркин, председатель правительства Владимир Сушков, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов и мэр Саранска Пётр Тултаев.

ИА REGNUM напоминает, в связи с действие режима всеобщей самоизоляции во всех регионах Приволжского федерального округа массовые мероприятия перенесены на более поздний срок. Основная часть акций, посвященных Дню Победы, проходит в режиме онлайн.