Ставрополь, 9 мая, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Торжественное открытие памятника труженикам тыла и детям войны, а также стены памяти состоялось в день 75-летия Победы на территории села Верхнерусского в Шпаковском районе Ставропольского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информполитике правительства региона.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края Памятник труженикам тыла и детям войны в селе Верхнерусском Шпаковского района

Отмечается, что памятник, автором которого является скульптор Анатолий Соловцев, был построен на средства администрации поселения. Свой вклад в создание монумента также внесли предприниматели и жители села и всего Шпаковского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, памятники труженикам тыла и детям войны в этом году также установят в городе Буденновске Ставропольского края. Они появятся на мемориальном комплексе «Аллея славы героев», который планируется открыть в сентябре.