Омск, 9 мая, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Омская команда «Молодёжки ОНФ» 9 мая провела акцию «Флаг в День Победы».

Молодёжка ОНФ — Омская область Акция «Флаг в День Победы» в Омске

Как сообщили ИА REGNUM в «Молодёжке ОНФ», 47 объектов украсили флагами России.

В их число вошли студенческие общежития, образовательные учреждения, многоквартирные и частные дома.

Молодёжка ОНФ — Омская область В Омске прошла акция «Флаг в День Победы»

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 20 тысяч омичей зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк — онлайн».