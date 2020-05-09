В Омской области прошла акция «Флаг в День Победы»
Омск, 9 мая, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Омская команда «Молодёжки ОНФ» 9 мая провела акцию «Флаг в День Победы».
Молодёжка ОНФ — Омская область
Акция «Флаг в День Победы» в Омске
Как сообщили ИА REGNUM в «Молодёжке ОНФ», 47 объектов украсили флагами России.
В их число вошли студенческие общежития, образовательные учреждения, многоквартирные и частные дома.
Молодёжка ОНФ — Омская область
В Омске прошла акция «Флаг в День Победы»
Как сообщало ИА REGNUM, свыше 20 тысяч омичей зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк — онлайн».