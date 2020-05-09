Липецк, 9 мая, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Липецкой области добровольцы организовали акцию поддержки врачей — дети передали медицинским работникам рисунки, открытки и письма со словами благодарности и поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал организатор акции Роман Торшин, финалист конкурса «Мастера гостеприимства» и преподаватель «Кванториума».

Волонтёры передали медикам детские открытки и средства защиты

К акции присоединились дети участников Липецкого отделения мотоклуба «Ночные волки», ученики детского технопарка «Кванториум», Липецкой школы блогеров «Лица» и ЦМИТ Концепт. Также дети записали для врачей видеообращения.

«На врачах сейчас лежит большая задача, и мы должны им показать, что их труд очень ценится. Мне кажется, врачам будет очень приятно получить открытки — им сейчас очень трудно, и мы должны их как-то поддержать», — считает ученица школы блогеров, 13-летняя Алина.

8 мая волонтёры вручили послания работникам больницы «ЛипецкМед». 9 мая они посетили ещё две больницы в областном центре, а затем байкеры отправились развозить подарки в Грязи, Усмань, Лебедянь и Чаплыгин.

Кроме посланий от детей медики получили средства защиты от организации добровольцев «Мейкеры против COVID». Гендиректор инновационного центра «Концепт» Евгений Литаврин собрал группу энтузиастов, которые занимаются 3D-печью и изготавливают для врачей защитные щитки, боксы и застёжки для медицинских масок.

Акцию приурочили ко Дню Победы, потому что именно врачи сейчас находятся на «линии фронта»:

«Врачи сейчас на «войне», а в войну присылали письма-треугольники. Мы попросили своих детей сделать рисунки для докторов под общей идеей «Вы — наши герои. Вы спасаете нас» и написать слова благодарности. Врачи должны видеть и держать в руках доказательство того, что их труд не напрасен. Они делают это для всех нас, особенно для детей», — рассказал Роман Торшин.