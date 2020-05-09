В РСО-Алании для ветерана Александра Пагаева устроили персональный концерт
Владикавказ, 9 мая, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Для ветерана Великой Отечественной войны Александра Пагаева в Северной Осетии в день Великой Победы было устроено персональное поздравление. Его организовали в рамках всероссийской акции «Поем двором» волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ совместно с комитетом по делам молодежи республики.
В ней приняли участие активисты Общероссийского народного фронта, волонтеры-медики, представители молодежки ОНФ и других общественных организаций, рассказала координатор акции Оксана Бадтиева.
Совместно с республиканским комитетом по делам молодежи и победителями музыкальных фестивалей они вручили фронтовику цветы и продуктовую корзину, а также выступили под окнами дома, где проживает Александр Пагаев, с праздничным мини-концертом.
К акции присоединились жители двора, вместе с самим фронтовиком они спели знаменитую песню «День Победы».
По словам Оксаны Бадтиевой, Александр Пагаев стал участником фотопроекта ОНФ и Роспатриотцентра «75 правил жизни победителей». Билборды с его фотографией размещены в городе Владикавказе.