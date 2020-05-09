Гатчина, Ленинградская область, 9 мая, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Гатчине Ленинградской области сегодня, 9 мая, был торжественно открыт новый фрагмент художественного панно «Бессмертный полк», главную часть которого установили два года назад, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Lenobl.ru Открытие нового фрагмента панно «Бессмертный полк» в Гатчине

Добавленный элемент составлен из 1200 фотографий фронтовиков. Рядом расположен QR-код, с его помощью находится информация о каждом участнике Великой Отечественной войны, чье фото использовано при составлении общего изображения.

Здесь же в Гатчине губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.

«Для нас самое главное, самое ценное — это память. Память о наших уважаемых ветеранах, которые не дожили до этого светлого дня, 75-летия Победы. Память о тех солдатах, которые погибли, защищая Ленинградскую землю, Советский Союз, освобождая Европу от фашистской чумы. Память о тех, кто погиб в тылу, в Блокаде Ленинграда, кто замучен в фашистских застенках. Мы сегодня поздравляем и всех, кто был детьми в годы тяжелейшей войны», — сказал губернатор.

Во всех районах, городах и поселках Ленинградской области 9 мая проходят церемонии возложения венков к местам захоронений солдат, мемориальным памятникам и обелискам. Их проводят небольшим группами, как того требует санитарный режим.

Празднование в Гатчине продолжилось торжественно-траурным мероприятием, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.