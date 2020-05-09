Медынь, Калужская область, 9 мая, 2020, 14:02 — ИА Регнум. 9 мая в 11:35 на 27-м километре автодороги Калуга — Медынь произошло ДТП, в котором погиб водитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40.мвд.рф Автомобиль после ДТП

По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Nissan Tiida, столкнулся с автомобилем Ford Focusс, за рулём которого находился мужчина 1973 года рождения.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля Ford Focusс погиб. Два пассажира автомашины Nissan Tiida — мальчики 11 лет и 5 лет — получили травмы. Дети госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.