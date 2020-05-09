Йошкар-Ола, 9 мая, 2020, 13:41 — ИА Регнум. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Йошкар-Оле провели персональный парад под окнами дома ветерана вневедомственной охраны, полковника милиции в отставке Петра Мельникова. 17-летний юноша осенью 1942 года настоял, чтобы его призвали в армию.

После призыва в ряды Красной Армии, Петра Кузьмича направили в школу по подготовке снайперов, и после окончания учебы его в числе других новобранцев должны были перебросить под Сталинград. Нов итоге Мельников попал на Дальний Восток, где был назначен командиром пулеметного взвода.

С Днем Победы 9 мая 1945 года война для него не закончилась — предстояло долгое продвижение на Восток, освобождение Китая и Северной Кореи. 7 ноября 1945 года 20-летний Петр Мельников получил от лидера КНДР Ким Ир Сена медаль «За освобождение Кореи».

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Марий Эл провели торжественное мероприятие у дома ветерана. Лейтенант полиции Михаил Ермашов исполнил песни военных лет, завершив концертную программу песней Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

Местные жители, присоединившись к росгвардейцам, аплодировали фронтовику и благодарили его за великую Победу. Обращаясь к ветерану, заместитель начальника управления Росгвардии по республике полковник Рамиль Аюпов поблагодарил участника Великой Отечественной войны за Победу и пожелал долгих лет жизни. В знак глубокого уважения и благодарности вручил фронтовику памятные подарки, а также компакт-диски с поздравлениями от имени директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова, командующего Приволжским округом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Александра Порядина и от управления Росгвардии по Марий Эл.

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 9 мая, память всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителей республики почтил глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он возложил цветы к мемориалу Воинской Славы и Вечному огню в Йошкар-Оле.