Малоярославецкий район, Калужская область, 9 мая, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Калужской области скончался житель Малоярославецкого района 1965 года рождения с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию оперативного штаба.

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«Несмотря на все усилия, предпринятые медиками, спасти мужчину не удалось», — говорится в официальном сообщении.

В регионе это 14-й летальный случай среди пациентов с COVID-19.