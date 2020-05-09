Оренбург, 9 мая, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Активная молодежь Оренбурга присоединилась к всероссийскому патриотическому флешмобу «Флаги России. 9 мая», сообщил корреспонденту ИА REGNUM региональный координатор «Молодежки ОНФ» Евгений Пущаев.

Евгений Пущаев Волонтёры размещают флаги на территории роддома

Волонтеры разместили российский триколор на зданиях вузов, школ, детских садов, студенческих общежитий и других учреждений. Всего в Оренбурге силами активной молодежи развёрнуто 7 тыс. флагов.

«В любой стране мира жители вывешивают флаг государства, когда хотят подчеркнуть особую гордость за страну. Гордость, солидарность, объединение, любовь, поддержку, — выбирайте то чувство, которое ближе и присоединяйтесь», — призвал оренбуржцев Евгений Пущаев.

Евгений Пущаев Общежитие

В областном центре к флешмобу присоединились три общежития медицинского университета, родильный дом на ул. 8 Марта, все школы и детские сады, которые, несмотря на пандемию, украсили свои здания.

«Мы считаем, что это отличная история объединения, тем более что в этом году планы по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне серьезно скорректированы из-за пандемии. Можно оставаться дома и быть вместе со всей страной», — сказал оренбургский координатор «Молодежки ОНФ».