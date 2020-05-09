Норильск, Красноярский край, 9 мая, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Несмотря на действующий в Красноярском крае режим самоизоляции, ветеранов города Норильска не оставили без внимания в День 75-летия Великой Победы.

Скриншот со страницы администрации Норильска в Instagram Аудиооткрытка для ветеранов в Норильске

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Норильска, 9 мая аудиооткрытка прозвучала под окнами ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Конопли.

«Уважаемый Дмитрий Иванович! Администрация города Норильска и компания «Норникель» сердечно поздравляют вас с юбилеем — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», — говорилось в поздравлении.

В Кайеркане (район Норильска — прим. ИА REGNUM) аудиооткрыткой поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Грекова. Он принимал участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, стран Европы. Победу 9 мая 1945 года он встретил в Берлине.

Скриншот со страницы администрации Норильска в Instagram Аудиооткрытка для ветеранов в Норильске

Также Норильск присоединился к акции «Поём двором». А в 19:00 по местному времени Норильск присоединится к общероссийской акции «Минута молчания».