Село Ребриха, Алтайский край, 9 мая, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Ветерана Отечественной войны, танкиста Кузьму Бертенева из села Ребриха поздравили с Днем Победы волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ, представители регионального исполкома #ОНФ и односельчане.

Кузьму Бертенева поздравляют с Днем Победы

Фотографии и видеозапись поздравления разместила пресс-служба регионального отделения ОНФ в Алтайском крае на своей странице в Instagram.

В ответ на поздравления Бертенев поблагодарил за то, что ветеранов не забывают и пожелал всего доброго.