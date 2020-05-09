Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Поздравительные концерты в рамках акции «Поем Двором», посвященной 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели фронтовые бригады в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили участники акции.

Духовой оркестр исполняет военные марши

Для ветеранов играл военный духовой оркестр.

Духовой оркестр исполняет военные марши

Артисты исполняли военные песни.

Фронтовые бригады исполняют военные песни

После этого добровольцы из регионального волонтерского штаба вручили ветеранам поздравительные наборы.