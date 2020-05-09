Казань, 9 мая, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Казани состоялся праздничный заезд военной исторической техники. Автоколонну из семи военных машин возглавил танк Т-34 «Колхозник Татарии», который был собран в годы войны на средства тружеников тыла, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Пресс-служба мэрии Казани «Колхозник Татарии»

Танк был восстановлен в этом году силами курсантов Казанского танкового училища. Также в составе автоколонны проехали танк ИС-3, знаменитая «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки, грузовой ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, ГАЗ-67 с макетом пушки. Управляли исторической техникой курсанты Казанского танкового училища и члены республиканской общественной организации «Авторетроклуб-21».

Колонна прошла от танкового училища через Оренбургский тракт, улицы Павлюхина, Вишневского, проспект Амирхана, Чуйкова, Восстания, Горьковское шоссе, Болотникова, Вахитова, Кремлевскую дамбу, Лево-Булачную, затем техника снова проехала по улице Павлюхина, финишировав у здания училища. Заезд техники сопровождался звучанием песни «День Победы».

Пресс-служба мэрии Казани Колонна военной техники

По пути следования участники колонны останавливались у домов, где живут ветераны Великой Отечественной Войны. В одном из дворов с Днем Победы поздравили 93-летнего Иллариона Ляпустина. Сразу после окончания школы он был призван на фронт и участвовал в разгроме немецких войск в Румынии.

«За 75 лет меня впервые так поздравляют — военный парад прямо под окнами, кому скажешь — не поверят, приятно, что помнят, уважают», — со слезами отметил ветеран.

Пресс-служба мэрии Казани Ветеран Великой Отечественной войны Илларион Ляпустин

ИА REGNUM напоминает, все мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в этом году проходят в режиме онлайн. Жители республики принимают участие в различных акциях, не выходя из дома. Вечером 9 мая состоится праздничный салют, его трансляция запланирована на местном телеканале.