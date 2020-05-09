Ставрополь, 9 мая, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возложил венок к Вечному огню на мемориале «Вечная Слава» в Ставрополе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

Владимиров также возложил цветы к плитам с именами бойцов, погибших при освобождении Ставрополя от захватчиков в январе 1943 года, и к памятнику ставропольцу — полководцу Великой Отечественной, генералу армии Иосифу Апанасенко.

Перед этим в небе над краевой столицей прошел воздушный парад с участием авиации Южного военного округа. Над главной площадью города пролетели шесть вертолетов и четыре самолета. Вечером в Ставрополе состоится праздничный салют.

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