Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 15 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В 1935 году Калмыцкая автономная область была преобразована в Калмыцкую автономную социалистическую советскую республику. В таком виде Калмыкия встретила Великую Отечественную войну.

Накануне войны численность населения Калмыкии и прилегающих районов составляла 220 тыс. 684 человека.

За боевые заслуги около четырех тысяч воинов из Калмыкии награждены орденами и медалями.

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